'Meest gehate tennisspeler' trok naar de jungle in plaats van de Australian Open, maar ook daar geeft hij er snel de brui aan: "Dit kan ik niet aan" Hans Op de Beeck

29 januari 2018

20u59 47 Tennis In de jungle van Zuid-Afrika wou Bernard Tomic zijn imago voor tv-kijkend Australië opvijzelen, maar ook daar lijkt hij liever snel op te geven. Toen hij vorig jaar na een nederlaag stelde louter te spelen "om zijn miljoenen te tellen", gaat Tomic (25) door het leven als de meest gehate tennisspeler op het circuit.

John McEnroe beschuldigde hem van 'tanking', Novak Djokovic bekritiseerde hem na een wanprestatie op de Madrid Open. Op de Australian Open 2014 werd hij voor eigen publiek uitgefloten toen hij opgaf in de openingsronde. Later dat jaar schreef hij geschiedenis met de kortste tennismatch ooit: 6-0, 6-1 de boot in tegen Nieminen na 28 minuten. Opnieuw op de Madrid Open, in 2016, verkoos hij -op matchpunt tegen- met zijn racket te spelen in plaats van de service van Fognini terug te slaan. In Wenen sloeg hij in een nederlaag tegen Herbert onderarms op. En ook in zijn laatste avontuur lijkt Bernard Tomic de handdoek in de ring te gooien in plaats van te vechten.

Toen hij zich niet kon kwalificeren voor de Australian Open, ging hij in op het aanbod van Channel 10 om naar de jungle van Zuid-Afrika te reizen voor de tv-show I’m A Celebrity, Get Me Outta Here. Zijn allereerste opdracht werd meteen een fiasco. In de Bridge Too Far-uitdaging viel Tomic, met bril op die je alles ondersteboven doet zien, van de constructie en vroeg als eerste deelnemer uit het programma te stappen. "Zo intens had ik dit avontuur niet verwacht. Dit kan ik niet aan. Dit is de jungle, een andere wereld. Het lijkt me het best dat ik al vertrek”, aldus Tomic, die toegaf hoogtevrees te hebben.

How about the fall from Tomic. He really struggled out there under intense conditions. Welcome to #ImACelebrityAU! pic.twitter.com/AQdMbDxxQS #ImACelebrityAU(@ ImACelebrityAU) link

Als tiener maakte Tomic als groot talent snel een steile klim op de ATP-ladder, tot het nummer 17. Maar tegenwoordig staat hij pas op de 168ste stek. Aan 'The Project', ook een tv-programma op Channel 10, vertelt hij: "Ik hou niet echt van tennis en heb er spijt van de sport nu te beoefenen. 't Is dikwijls erg vermoeiend. Een eenzame wereld ook. Het is niet dat je zoals bij basketbal of voetbal kan vertrouwen op je ploegmaats. Ik heb ook nooit een jeugd gehad. Sinds mijn achtste heb ik geen leven meer." Waarop zijn mede-kandidaten hem inpeperden die zware jeugd niet langer te gebruiken als excuus, omdat sommigen onder hen die ook hadden gehad.

In juli van vorig jaar kreeg Tomic nog een storm van kritiek over zich heen, toen hij na een nederlaag stelde "louter zijn miljoenen te tellen". Van die uitspraak heeft hij nu spijt, al blijft hij bij zijn stelling dat hij vooral tennis speelt voor het geld. "Ik doe het voor het geld ja, zeker het voorbije halfjaar. Toen ik jong was, deed ik het uit liefde en respect voor de sport, maar vanaf mijn zeventiende werd het een echte job en was het plezier er snel af. Me laten begeleiden heeft weinig zin: na een tijdje zou ik toch weer gaan feesten. (lacht) Gold Coast (zijn thuisstad, nvdr) staat alvast bekend als de beste Australische stad voor gepensioneerden." Om er dan toch aan toe te voegen dat hij geen gelukkig man zou zijn mocht hij stoppen. En ook: "Ik had een speler in de topvijf kunnen zijn die grandslams wint - wanneer ik tien jaar eerder geboren was. Maar de laatste jaren heb je vier kerels die er bovenuit steken met Federer, Nadal, Djokovic en Murray. Terwijl er echt wel veel goeie andere tennissers zijn."