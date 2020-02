‘Marathonvrouw’ Kim Clijsters zal voor het eerst in Dubai spelen: “De steun is overweldigend” ODBS

09 februari 2020

11u31 0 Tennis Dat Kim Clijsters voor haar comeback het Dubai Duty Free Championships (17 tot 22 februari) heeft gekozen, vervult ze daar met trots. Het zal voor Kim de eerste keer zijn dat ze er deelneemt aan een tornooi dat net aan haar 20ste editie toe is. Zowel Kim als de tornooidirectie werpen elkaar bloemetjes toe.

I’m accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings ... Thanks to all my fans for their encouragement these past weeks. See you in Dubai! pic.twitter.com/XOwIeEujyk Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link

In een officiële mededeling laat Clijsters, die via een wildcard deelneemt in Dubai, dat ze het een eer vindt om erbij te zijn op de 20ste editie in Dubai. “Ik kan er niet op wachten om mijn comeback te maken in de sport waarvan ik hou. De steun die ik gekregen heb sinds mijn aankondiging om terug te keren, is overweldigend.”

Ik heb vrienden die me zeggen dat ze voor hun vijftigste de marathon van New York willen lopen. Voor mij is dit mijn marathon. Kim Clijsters

Alle schijnwerpers zullen vanaf maandag over acht dagen dus op Clijsters gericht zijn, al zijn er met Halep (winnares van Wimbledon 2019), Andreescu (winnares van de US open 2019), Sofia Kenin (winnares van de Australian Open dit jaar), Belinda Bencic (de winnares vorig jaar in Dubai) en Karolina Pliskova (recente winnares in Brisbane) vele toppers aanwezig. “We zijn verheugd om zo’n groot kampioene in Dubai te verwelkomen en dat Clijsters in haar beperkte wedstrijdkalender net voor ons heeft gekozen om haar fantastische carrière te herlanceren”, aldus Colm McLoughlin, vice-bestuurder van het tornooi. “Een van de allergrootste spelers die het tennis ooit gekend heeft. Niet alleen omwille van haar sportieve prestaties, maar ook omwille van haar uitstraling. Gerespecteerd en geliefd door al haar collega’s.” Ook tornooidirecteur Salah Teklak vindt het een eer dat Clijsters deel drie van haar carrière in Dubai start. “Het wordt fascinerend om zien hoe ver Clijsters hier kan geraken tussen al die topspeelsters.”

Vorig jaar ging de zege in Dubai naar de Zwitserse Belinda Bencic nadat ze vier toptien-speelsters klopte. In de finale won ze na drie sets tegen Petra Kvitova. Voor Bencic (22) was dat de start van een sterk seizoen, waarin ze zich tussen de toptien mengde met als uitschieter een eerste halve finale op een grandslam, de US Open.

Clijsters, toen ze haar comeback aankondigde, over waarom ze nog eens wil terugkeren: “Ik heb vrienden die me zeggen dat ze voor hun vijftigste de marathon van New York willen lopen. Voor mij is dit mijn marathon. Omdat ik zo van het tennis houd. Het voelt niet aan alsof ik iets moet bewijzen, maar ik wil mezelf uitdagen en de sterkste Kim weer helemaal terugvinden.”

Een week na het toernooi bij de vrouwen start ook het ATP-event in Dubai. Ook daar zijn de toppers aanwezig, met onder andere Australian Open-winnaar Djokovic, Tsitsipas en Federer. Die laatste won vorig jaar voor de achtste keer Dubai en bereikte er toen de mijlpaal van 100 ATP-titels.