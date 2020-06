'Legende van het Challenger-Circuit' kon in 26 jaar nog geen enkele tennismatch winnen: “Ik wil gewoon één keer winnen, dan ga ik op pensioen” NVE

Bron: Clarin.com 0 Tennis “Succes is het vermogen om keer op keer te falen, zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.” ‘t Zijn de woorden van Winston Churchill waar Enrico Becuzzi (47) zich aan optrekt. De Italiaan staat al sinds 1995 op het tennisveld, maar een wedstrijd winnen deed hij nog niet. Zijn droom? Eén puntje halen, zodat hij op de ATP-ranking belandt.

47 jaar is hij ondertussen. Het economische tijdschrift Wall Street Journal beschreef zijn carrière vier jaar geleden als ‘De Legende van het Challenger Circuit’. Van Bogota, over Canberra, tot ‘s-Hertogenbosch. Er zijn weinig toernooien waar Enrico Becuzzi zijn kans nog niet heeft gewaagd. Tevergeefs. In 26 jaar tijd speelde de Italiaan maar liefst 270 competitieve wedstrijden. Daarvan verloor hij er... 270. Ook zijn voorlopig laatste match, eind vorig jaar in Turkije, verloor hij.

Op z’n 9 jaar begon Becuzzi, geboren in Pisa en opgegroeid in Cecina, met tennissen. “M’n vader gaf me een houten racket. Thuis leerde hij me tegen het balletje slaan. Op dat moment werd ik verlief op het tennis. Ik groeide op met de vier musketiers van de jaren ‘80: Lendl, McEnroe, Wilander en Connors. En een genie: Guillermo Vilas.

“Ik begon ook laat competitief te spelen, op m’n 21ste. Ze zeiden me dat ik al te oud was, maar dat kon me niks schelen. Er staat geen leeftijd op het vervullen van je dromen.” In het Italiaanse Vandengo speelde hij in 1995 voor het eerst competitief: 6-0, 6-0.

In 2003, op een toernooi in Sofia, stond ik een keer op het punt om mijn eerste wedstrijd te winnen. Maar ik wil niet opgeven. Enrico Becuzzi

26 jaar later, en veel is er niet veranderd. Zijn gemiddelde van twee gewonnen games per wedstrijd is niet bepaald hoopgevend. ‘Becu’ herinnert zich nog goed die keer dat hij bijna met de overwinning naar huis ging, maar alsnog verloor. “In 2003. Op een toernooi in Sofia, stond ik een keer op het punt om mijn eerste wedstrijd te winnen. Maar ik wil niet opgeven. De volgende dag trainde ik nog harder. Zolang ik de wilskracht heb, blijf ik proberen. Ik wil gewoon één keer winnen, en dan ga ik op pensioen.” Hij speelde (en verloor) ook een keer tegen een Belg: Julien Dubail (ATP 873) won in 2010 met 6-2 en 6-1.

Op zijn 26 jaar lange carrière verdiende Becuzzi zo’n 11.448 euro aan prijzengeld. Neem de reiskosten en de kosten voor eten en hotels in rekening, en je staat serieus in het rood. “Maar ik heb geen spijt dat ik voor deze levensstijl heb gekozen”, aldus Becuzzi. “Mijn hele leven verblijf ik al in hotels met minder dan een halve ster, ik heb zelfs al op luchthavens geslapen. Soms geeft het leven je niet wat je zo graag wilt.”

De 47-jarige tennisser heeft een logische verklaring voor zijn gebrek aan succes: “Mijn opslag is heel zwak. Fysiek sta ik op het niveau van de gemiddelde speler. En mentaal... Soms voel ik me geweldig op de court, maar soms ook volledig leeg.” In het dubbelspel lukt het soms wel. Met de hulp van zijn landgenoot Paolo Lorenzi haalde het duo zelfs ooit de halve finale van een Challenger in Caltanissetta. “Ik zie een toekomst met licht en schaduw. Maar ik stop niet met spelen, want ik moet klaar zijn voor mijn grote dag. Het kan altijd gebeuren, en ik moet voorbereid zijn.”