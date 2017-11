"Kritiek maakt mij sterker", reageert Steve Darcis na verloren finale editors

14u59

Bron: Belga 0 Ce fut un week end difficile ..pas évident de laisser filer ce saladier...malheureusement pas ete à la hauteur de l événement mais c est le sport ! Merci aux personnes qui m ont démolies ..la critique rend plus fort ..et merci surtout aux personnes qui sont derrières moi dans les bons comme dans les mauvais moments ..#merciatous#equipedereve#fierdetrebelge❤️ Een foto die is geplaatst door Steve Darcis (@darcis_steve) op 28 nov 2017 om 12:32 CET Tennis Steve Darcis kon zijn bijnaam van 'mister Davis Cup' in de finale tegen Frankrijk niet waarmaken. Hij verloor in Rijsel na twee bleke optredens zowel van Jo-Wilfried Tsonga als, in het beslissende duel, van Lucas Pouille. Het leverde 'Shark' scherpe commentaren op, maar in een bericht op Instagram dient hij zijn criticasters vandaag van antwoord.

"Het was een moeilijk weekend. Die Saladier (de trofee, red) voorbij zien glippen was niet gemakkelijk. Jammer genoeg haalde ik niet het niveau dat paste bij het evenement, maar dat is sport", schrijft de nummer 77 van de wereld, die zowel tegen Tsonga (ATP 15) als Pouille (ATP 18) geen set kon pakken.

"Bedankt aan de mensen die mij hebben afgekraakt. Kritiek maakt mij sterker", vervolgt Darcis. "Vooral ook bedankt aan iedereen die achter mij staat, in de goeie en slechte momenten."

