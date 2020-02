“Kan me écht geen moer schelen”: Kyrgios uitgejouwd door publiek in Mexico, maar velen vinden dat onterecht

DMM/TLB

26 februari 2020

10u40

Bron: Belga 0 Tennis Nick Kyrgios zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van het ATP-tennistoernooi in Acapulco. De Australische bad boy gaf na 3-6-verlies in de eerste set op tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP 43), tot ongenoegen van de fans.

Kyrgios speelde in Mexico zijn eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rafael Nadal op de Australian Open. De Australiër zakte niet zonder kopzorgen af naar Mexico - zijn linkerpols speelde hem in aanloop al parten. En tijdens de match tegen Humbert werd de pijn steeds erger. Bij 1-4 vroeg Kyrgios al een medical time-out aan en na amper 29 minuten ging de eerste set naar Humbert (3-6).

Kyrgios besloot op dat moment dat verder spelen geen zin had en hij gooide de handdoek. Tot ongenoegen van het publiek, dat hem begon uit te jouwen. Maar de mensen die de wedstrijd op tv volgden vonden die reactie onterecht, zo blijk uit de vele reacties op de sociaalnetwerksites. Kyrgios ondervond immers zichtbaar hinder en hij wilde - met de rest van het seizoen in het achterhoofd - geen onnodige risico’s nemen.

Nadal wint wel

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich wel geplaatst voor de tweede ronde in Mexico. De Spanjaard haalde het met 6-3 en 6-2 van zijn landgenoot Pablo Andujar (ATP 54). Voor Nadal was het zijn eerste echte wedstrijd sinds hij eind januari op de Australian Open in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem.

“Het belangrijkste als je een tijdje niet hebt gespeeld, is winnen. Ik had een wedstrijd als die van vandaag nodig om opnieuw in het ritme te komen en vertrouwen op te doen”, zei Nadal na de wedstrijd. Hij treft in de tweede ronde de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 50). De Spanjaard kan volgende week opnieuw nummer 1 van de wereld worden als hij de titel pakt in Acapulco en Novak Djokovic in Dubai voor de halve finales wordt uitgeschakeld.