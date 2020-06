“Ik klopte Nadal met een helse kater”: Kyrgios over hoe hij Spanjaard ervan langs gaf na zware nacht uit ODBS

09 juni 2020

06u07 0 Tennis Op geheel eigen wijze wakkert Nick Kyrgios (25) zijn haat-liefderelatie met Rafael Nadal nog wat aan. Vijf keer won de Spanjaard het onderlinge duel, drie keer de Australiër. Toch al drie keer, waaronder zelfs een keer met een zware kater nadat hij even voordien bijzonder zwaar op de lappen was geweest. Kyrgios deed het verhaal uit de doeken in de podcast van zijn goeie vriend en komiek Elliot Loney, ook aanwezig tijdens de bewuste stapavond. In de video hieronder imiteert Loney achtereenvolgens Nadal, Djokovic, Tomic, Kyrgios en Courier.



Dat Kyrgios -goed voor zes toernooizeges maar vooral bekend omwille van zijn driftbuien op de court en bijwijlen even geniaal als irritant tennis- graag een glas lust, is een publiek geheim. Onlangs nog stond hij Andy Murray halfdronken te woord tijdens een Instagram Live, vorig jaar zat hij op de vooravond van zijn partij in de tweede ronde op Wimbledon -ook tegen Nadal- nog in de dichtbijgelegen pub ‘Dog & Fox’. Maar die keer ging hij nog een flinke stap verder. “We waren samen in Montreal, herinner ik me nog”, aldus Loney. “Jij zou de dag erop naar Amerika vliegen om er een toernooi te spelen. Die avond gingen we samen op stap met enkele vrienden. En we zakten zwaar door. Héél zwaar, moet ik zeggen. Zeker jij was in grootse vorm.”

“En ik weet nog dat ik op mijn hotelkamer de tv aanzet -ik was nog steeds een half lijk- en jij daar plots tegen Nadal op hard court staat te spelen. Wat zeg ik, spelen: je gaf hem ervan langs”, vervolgt Loney. “Ik weet nog dat ik tegen mijn vriend zei: ‘Ongelofelijk wat Nick hier doet. Niet alleen overklast hij een van de allerbeste spelers ter wereld, hij doet dat ook nog eens nadat hij 24 uur eerder helemaal van de wereld was.’”

Al lachend bevestigde Kyrgios. “Het was een fantastisch avondje uit. Ik herinner me ook nog dat het er erg stevig aan toeging. En de dag erna zie ik de loting en besef ik dat ik tegen Rafa moet spelen. Maar eigenlijk veranderde dat weinig voor mij. Ik heb je al verteld wat ik van die spelers vind. Van mij krijgen ze geen respect gewoon om wie ze zijn of wat ze al hebben bereikt. Ik begon die match met de instelling dat ik risico’s moest pakken. Want laat ons zeggen dat mijn bewegingssnelheid iets minder was omwille van die kater. Ik nam me voor keihard op te slaan en superagressief te spelen. Blijkbaar stonden de sterren juist geschreven die avond. Zo simpel kan het soms zijn.”

De exacte match waaraan Kyrgios en Loney refereerden, vertelden ze niet. Maar zo goed als zeker gaat het om de zege van Kyrgios in twee sets in de kwartfinale van Cincinnati in 2017.

Andere straffe uitspraken van Kyrgios in de podcast:

“We verbleven in de slechtste hotels, tussen de rugzaktoeristen en in caravanparken, maar dat maakte deel uit van mijn reis” (over zijn moeder Norlaila die met hem door Australië reisde om het te maken als tennisprof)

“Ik ben met menig WTA-speelster al wel eens iets gaan drinken” (over zijn liefdesleven)

“Ik vrees dat mijn lichaam het nooit zeven intense tot drie, vier uur durende matchen kort achter elkaar kan uithouden” (waarom een grandslam winnen niet “zijn doel” is)

“Tijdens de lockdown heb ik niet één keer tegen een bal geklopt” (over het feit dat hij niet graag traint)

“Ik vind dat ik al heel wat bagage heb. Ik lijk soms wel over te komen als onvolwassen en een grappenmaker, maar op mijn 25ste heb ik best al veel gezien”

