"Ik heb genoeg verdiend om heel Servië te onderhouden" (en dus begint Djokovic met restaurant waar landgenoten gratis kunnen eten) Hans Op de Beeck

17u45

Tennis Novak Djokovic opent zijn derde restaurant. Ditmaal eentje louter voor hulpbehoevende en dakloze Serviërs die er gratis terecht kunnen. Zo wil 'Nole' iets teruggeven aan zijn heimat, waarvan hij vindt dat ze hem zo veel geschonken heeft.

In 2009 trok de 30-jarige Djokovic 'Novak' op in de Servische hoofdstad Belgrado, vorig jaar zag 'Eqvita' het levenslicht: een restaurant in zijn woonplaats Monte Carlo waar louter veganistisch eten geserveerd wordt. Een project waar vooral zijn vrouw haar schouders onder zette.

Het is nog maar de vraag hoe je als gast bewijst dat je niet in staat bent om je maaltijd te betalen, maar dat lijkt voor Djokovic niet zo'n grote rol te spelen. De Serviër wil vooral iets schenken aan het land "dat hem al zo veel gegeven heeft." Geld speelt daarbij geen rol. "Ik heb genoeg verdiend om heel Servië te onderhouden." Een blik op de verdiensten van de twaalfvoudige grandslamwinnaar leert dat hij in 2015 louter met tennis alleen 17,3 miljoen euro opstreek. Djokovic heeft inmiddels ook de kaap van de 85 miljoen euro aan prijzengeld in zijn carrière gerond. Daarnaast komen dan nog lucratieve sponsor- en reclamedeals.

De restaurants zijn voor Djokovic ook een eerbetoon aan zijn ouders, die zelf een eetzaak hadden. "Zij hebben me de liefde voor eten doorgegeven. Die is dankzij de sport alleen maar groter geworden. Voor mij is eten de brandstof die bepaalt hoe ik me kan concentreren op de court, hoe goed ik speel."

