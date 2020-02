“Ik haat tennis met heel mijn hart. Ik speel enkel voor het geld”, zegt het nummer 55 op de ATP-ranking YP

22 februari 2020

11u35

Bron: L'Equipe, Tennisactu 0 Tennis Bizarre ontboezemingen van Alexander Bublik. De Kazachse tennisser, het nummer 55 op de ATP-ranking, onthulde in een interview bij het Franse L’Equipe dat hij een diepe afkeer heeft ten opzichte van de sport die hij al van kleinsaf beoefent. Intussen heeft hij die woorden wel al genuanceerd.

“Ik haat tennis met heel mijn hart”, wond de 22-jarige Bublik er geen doekjes om. “Om even heel eerlijk te zijn: er is niks positiefs aan tennisser zijn. Ik speel enkel voor het geld. Mocht dat er niet zijn, ik gaf er onmiddellijk de brui aan. Ik heb nog niet genoeg verdiend. Anders zou ik al zijn gestopt.” Misschien ook toch even meegeven: tot dusver vergaarde hij omgerekend al 1.241.807 euro aan prijzengeld...

Ik heb gezegd dat ik wel graag tennis, maar dat ik het niet zou doen mocht er geen geld mee te verdienen zijn. Jij zou ook jouw werk niet doen, mocht je er niet voor betaald worden Bublik nuanceert zijn eerdere uitspraken

Bublik, die eerst voor Rusland uitkwam vooraleer hij in 2016 de Kazachse nationaliteit aanvroeg, verklapt nog in dat interview dat hij zelfs een “skelet” heeft laten tatoeëren die verwijst naar zijn relatie met de sport. “Ik heb zeven tattoos en elk exemplaar heeft een specifieke betekenis in mijn leven. Die die geassocieerd is met tennis, is een skelet met een tennisbal in zijn hand. Het staat voor het feit dat ik deze sport elke dag opnieuw weer moet dulden", klinkt het ook nog.

Nuance

Intussen heeft de Kazak, die momenteel in de halve finales staat van het ATP World Tour 250-toernooi in Marseille, die woorden wel al wat genuanceerd. “Ik heb gezegd dat ik wel graag tennis, maar dat ik het niet zou doen mocht er geen geld mee te verdienen zijn. Jij zou ook jouw werk niet doen, mocht je er niet voor betaald worden”, richtte hij zich tot een journalist. “Zo simpel is het. Maar als ik een pijnlijke knie heb, of met persoonlijke problemen kamp waardoor ik een wedstrijd verlies en nadien die klotereacties lees op sociale media of domme vragen krijg van de journalisten... ‘t Is dat wat ik eraan haat. Ik tennis dus graag, maar zal nooit mijn leven opofferen om het te doen zonder het geld dat ermee gepaard gaat.”

Begin februari keek Bublik David Goffin nog in de ogen, op het ATP-toernooi van Montpellier. Onze landgenoot trok toen aan het langste eind in twee sets (6-3, 7-6).