"Ik durfde mijn huis niet meer uit": ex-tennistopper pakt uit met moedige getuigenis over harde strijd tegen de kilo's na carrière

28 maart 2019

Voormalig tennisster Jelena Dokic (35) oogst flink wat lof voor een moedige post op Instagram. De Australische brengt met het bericht haar volgers op de hoogte van de moeilijke strijd die ze de afgelopen maanden leverde tegen de kilo's. De voormalige nummer 4 van de WTA-ranking woog op een bepaald moment 120 kilogram en durfde uit schaamte zelfs haar huis niet meer uit. Maar die moeilijke periode liet Dokic inmiddels achter zich.

In oktober van 2018 besefte Dokic dat er iets moest gebeuren. Haar weegschaal toonde de cijfertjes 120 en dat was even slikken. De Australische ex-tennisster, in 2014 zetten ze een punt achter haar loopbaan, begon meer te bewegen en op haar eten te letten en de beloning voor haar inspanningen bleef niet achterwege. In zes maanden tijd verloor ze meer dan 45 kilogram.

Dokic’ zelfvertrouwen keert door haar gezondere manier van leven steeds meer terug, maar ze moest wel al haar moed bij elkaar rapen om de foto van oktober 2018 (zie onder) op het wereldwijde web te gooien. “De foto links toont mij bij het begin van mijn vermageringsproces. Het is moeilijk om naar dat beeld te kijken en zeker om het te posten. Ik leefde ongezond, was niet fit en vooral: ik was ongelukkig en had geen zelfvertrouwen.”

Werkaanbieding geweigerd

Dat alles had volgens Dokic zeker ook een negatieve invloed op haar dagelijkse leven. “Ik durfde mijn huis niet meer uit en legde zelfs een werkaanbieding naast me neer, omdat ik op dat moment ongelukkig en onzeker was. Dat probeer ik nu allemaal weer op te bouwen. Het gaat voor mij zelfs in hoofdzaak niet over de kilo’s die ik verlies, daar praat ik niet zo heel veel over. Ik wil vooral een gezonde manier van leven ontwikkelen, met fijne hobby’s die ik voor de rest van mijn leven kan uitoefenen.”

“Ik ben ongeveer halverwege mijn proces en zou nog graag ongeveer tien kilogram verliezen. Eigenlijk kijk ik er zelfs naar uit om te blijven knokken. Hopelijk kan ik met deze post bepaalde mensen motiveren, wat ze ook willen bereiken. Kijk naar mij: het ís mogelijk.”

Mishandeling door vader

Dokic was een echte tienerster. Op 16-jarige leeftijd stond ze meteen in de kwartfinale op Wimbledon. Het jaar nadien raakte ze nog eens een ronde verder. Een groot talent, dat haar potentieel echter nooit ten volle heeft kunnen benutten. In haar biografie ‘Unbreakable’ maakte ze bekend dat ze tijdens haar jeugd mishandeld werd door haar vader Damir.

“Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag zou krijgen. Mijn vader haalde dan zijn broeksriem boven om me te slaan, noemde me een ‘hoer’ of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen”, onthulde de nu 34-jarige Dokic in haar boek. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauw viel.”

“Ik ging kapot vanbinnen. Elke dag keek ik in de spiegel en zag ik die verwondingen. Ik werd depressief en had bijna zelfmoord gepleegd”, aldus Dokic. “Nadien ben ik thuis vertrokken. Mijn vader had allicht nooit gedacht dat ik dat zou aandurven. Meer dan een tennisracket en een valies had ik niet. Maar het was de juiste beslissing”, klonk het bij Dokic, die in 2014 haar tenniscarrière beëindigde.