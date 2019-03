“Houdt hij ons voor de gek?”: Federer (37) pakt uit met next level-volleys en verwijst dan naar zijn afscheid ODBS

29 maart 2019

15u04 0 Tennis Als Roger Federer nog niet prominent vertoefde in de nachtmerries van Kevin Anderson, dan moet dat na vandaag wel het geval zijn. ‘King Roger’ blies de boomlange Zuid-Afrikaan in de kwartfinale lang gewoon van de court, op het Masters 1000-toernooi in Miami: 6-0 en 6-4. Met enkele next level-volleys waar hij zelf van genoot. Na de match kwam zijn afscheid aan bod.

540 professionele matchen heeft de 32-jarige Anderson al afgewerkt op het ATP-circuit, maar nog nooit had hij een zogenaamde ‘bagel’ moeten incasseren in de openingsset. 6-0 na 27 minuten. De twintigvoudige grandslamwinnaar sloeg slechts vijf unforced errors, tegenover zes winners. Bij Anderson, die Federer vorig jaar nog uitschakelde in de kwartfinales van Wimbledon, waren dat er respectievelijk 12 en 3. Bij 4-0 voor pakte Federer ongetwijfeld uit het met het punt van de partij, na enkele onwaarschijnlijke volleys. Vooral de eerste volley op zijn forehand liet het publiek perplex. Om daarna nog eens met een reflex in de volley uit te pakken, opnieuw op de forehand, waarna er een rally in de rally aan het net plaatsvond. Met een handig shot wordt Anderson uiteindelijk gepasseerd. Vintage Federer. “Houdt hij ons voor de gek? Van zo dichtbij? Vergeet het”, riep een commentator het vol ongeloof uit. “Ja, zo eentje had ik lang niet meer gemaakt”, zei Federer over dat punt. “Ik genoot er zelf van, ook omdat de fans uit hun dak gingen.”

Pas als ik voel dat ik geen toernooien meer kan winnen of als ik voel dat ik de besten niet meer kan kloppen, zou ik me vragen stellen. Ik bekijk het per blok van zes maanden Roger Federer

Pas na ook een break tegen in set twee wist Anderson voor het eerst zijn service te behouden. Waarna de Zuid-Afrikaan toch enig ritme vond en op zijn beurt door de opslag van Federer kon gaan om even met 3-4 te leiden. Maar dan vond de ‘Federer Express’ het tijd om een tandje bij te steken. In de halve finale treft Federer, die al drie keer zegevierde in Miami, de Canadees Denis Shapovalov, die in drie sets won van de Amerikaan Frances Tiafoe. In de andere halve finale neemt de Amerikaanse veteraan John Isner het op tegen de 18-jarige Canadese sensatie, Felix Auger-Aliassime. Net als Shapovalov eentje uit de zogenaamde ‘Next Gen’-generation, die steeds nadrukkelijker op de deur klopt.

Na de partij werd Federer, nogmaals, gevraagd naar het einde van zijn carrière. “Kijk, mocht mijn familie niet meer gelukkig zijn, of mijn vrouw, zou ik dit niet meer doen. Mocht ik te veel pijn voelen of als mijn lichaam me belet het noodzakelijke niveau te halen, dan zou het ook niet meer leuk zijn. Pas als ik voel dat ik geen toernooien meer kan winnen (eerder deze maand won hij in Dubai nog zijn 100ste ATP-titel, nvdr), of als ik voel dat ik de besten niet meer kan kloppen, zou ik me vragen stellen. Ik bekijk het per blok van zes maanden. Maar echt aan mijn pensioen denken doe ik niet. Ik vind: hoe meer je erover nadenkt, hoe meer de mensen erover praten, hoe dichter je bij de exit staat. Ik heb echt nog geen plannen om te stoppen. Er waren geruchten dat ik zou afhaken na de Olympische Spelen in Tokio, maar dat is onwaar.”

Pliskova ten koste van Halep in finale Miami

Karolina Pliskova staat in de finale van het WTA-toernooi van Miami. De Tsjechische versloeg Simona Halep in twee sets: 7-5 en 6-1. De wedstrijd werd herhaaldelijk stilgelegd vanwege de regen. Na een uur en een kwartier spelen stapte Pliskova winnend van de baan. In de finale staat ze tegenover de Australische Ashleigh Barty die in twee sets won van Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 6-3.

Halep had bij winst de Japanse Naomi Osaka af kunnen lossen als de nummer 1 van de wereld. Osaka won vorig jaar het toernooi van Indian Wells, maar bleef dit jaar in de derde ronde steken. Voor Barty, en haar tegenstandster, was het een nogal extreme dag. Ze moest vanwege het weer al een uur wachten voor ze de baan op mocht en na amper vijf minuten na de eerste bal werd de partij alweer stilgelegd. Barty besliste de ontmoeting met een ace bij haar tweede matchpoint, precies zes en een half uur na de oorspronkelijke aanvangstijd.

“Ik ben hier vandaag ongeveer twaalf uur geweest voor één partij”, keek ze terug. “Dat is nogal wat. Maar ik ben blij met de manier waarop ik er steeds weer in slaagde opnieuw te beginnen. Ik hervond voortdurend mijn ritme. Op de beslissende momenten was ik in staat het verschil te maken.” Barty (22) won tot dusverre drie keer een WTA-toernooi.