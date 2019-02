“Het is geen slechte jongen, maar hij mist respect”: Nadal ondergaat de ‘Kyrgios-behandeling’ en verliest nog ook ODBS

28 februari 2019

15u30 0 Tennis Nick Kyrgios kwam vannacht aan de bak in de Acapulco Open en dan is zowel sensatie als controverse, maar ook heerlijk tennis, nooit ver weg. Zeker niet als de tegenstander Rafael Nadal heet.

Match point saves, controversy, and a big upset...



Relive the DRAMATIC finale to Nadal Kyrgios in Acapulco 😳 pic.twitter.com/xcn8kFzL7M Tennis TV(@ TennisTV) link

De verwachtingen werden volledig ingelost, inclusief onderhandse service, scheldpartijen, bizarre medische time outs, veelvuldig boegeroep en gepeperde interviews achteraf. Maar ook de strafste zege van Kyrgios (23) in twee jaar. Hij redde bij 6-3 achter in de beslissende tiebreak drie matchballen om zich met 3-6, 7-6 (7/2) en 7-6 (8/6) te plaatsen voor de kwartfinale, waarin opnieuw een interessante confrontatie met Wawrinka wacht.

Nadal had in de eerste ronde nog overtuigend afgerekend met de Duitser Mischa Zverev, maar in de partij tegen Kyrgios kon de zeventienvoudig grandslamwinnaar niet doordrukken. Zelf moest hij niet één opslaggame inleveren, maar hij wist in de hele wedstrijd maar één keer een breakpoint te benutten. Dat was in de eerste set, die hij nog redelijk eenvoudig won met 6-3. Heel even dreigde daarna de opgave van Kyrgios, die zich misselijk voelde en een medische time out nam. Via de microfoons langs de court hoorde je de Australiër zeggen. “Als ik hier opgeef, zal de media er weer een groot spel van maken... en word ik hier van de court gehoond.” Eerder dit jaar en ook vorig seizoen nam het publiek het niet in dank af dat Kyrgios sommige wedstrijden zomaar weggaf.

Het Mexicaanse publiek gaf hem ook weinig liefde, zeker nadat Kyrgios een groepje fans onder vuur nam en hen weinig fraais toeriep.

Lol Kyrgios just yelled at the crowd “SHUT THE F*** UP” Dan Wolken(@ DanWolken) link

Maar in set twee begon Kyrgios, die zware winners en een bom van een service in huis heeft, plots beter te spelen en won hij na enkele wonderballen in de tiebreak. Om zich in de beslissende set steeds meer te ergeren aan Nadal. Dat de Spanjaard te veel tijd nam tussen de punten en dat hij zo uit zijn opslagritme raakte. Kyrgios kaartte dat enkele keren aan bij de umpire, maar joeg Nadal en zijn vele fans in de tribunes zo alleen nog meer op hun paard. Om in de verf te zetten dat Nadal niet klaar was voor zijn service, sloeg hij een keertje onderarms op...

Kyrgios with the under arm first serve against Rafa....while saving five break points.



Casual https://t.co/TV1k1Yz8cr pic.twitter.com/U3n5aH2APF Emily Benammar(@ EmilyBenammar) link

Ook Nadal liet zich gelden. Zo stak hij bij een service van Kyrgios van ver achter de baseline ostentatief het racket in de lucht, om te tonen dat hij nog niet klaar was voor het punt. Kyrgios over de rooie en terug naar de umpire. Dat hij het toch wel was die het ritme van de punten tijdens zijn service bepaalde. Uiteindelijk kraakte na meer dan drie uur tennis zowaar Nadal. Nadat hij drie matchpunten in die beslissende tiebreak liet liggen (Rafa won nog niet één tiebreak van Kyrgios), sloeg hij een dubbele fout waarna hij ook op matchpunt Kyrgios in de fout ging met een te diepe bal. Wat volgde, waren wel opvallend korte felicitaties van Nadal. Waarna Kyrgios, hand achter het oor, onder boegeroep de kleedkamer opzocht.

Absolute scenes in Acapulco. Kyrgios somehow defeats Nadal and the crowd. pic.twitter.com/SpTYPlj6Nx TLM Sports Investments(@ thelinemovement) link

Ook op de persconferentie ging het er geanimeerd aan toe. Nadal: “Kyrgios is een speler met enorm veel talent, iemand die grandslams kan winnen of zou moeten vechten voor de nummer één-positie. Maar hij mist respect. Respect naar het publiek toe, naar zijn tegenstander toe en ook respect voor zichzelf. Ik denk niet dat hij een slechte jongen is, maar dat mist hij toch.”

De reactie van Kyrgios: “Hij weet niet wat ik al allemaal meegemaakt heb. Hij kent me helemaal niet, dus ga ik ook niet naar hem luisteren. Dit is nu eenmaal mijn manier van spelen. In zijn tennisboek, gaat het er héél traag aan toe tussen de punten. Volgens de regels moet hij gehoor geven aan het tempo van de servicenemer. Maar hij stelt zich daarboven. We zijn nu eenmaal anders, dat is sport”, aldus Kyrgios, voor wie Nadal een van de allerbeste spelers ooit blijft. “Ik hou ervan om tegen Rafa te spelen. Om ‘grote’ matchen te betwisten. Zeker als ik topfit ben, wat begin dit jaar niet het geval was. De sfeer rond de court hier was geweldig. Een van de beste waarin ik al gespeeld heb. De meerderheid van het publiek was voor Rafa, dat lijkt me logisch. Hij is een ongelofelijk tennisser, een van de beste ooit.. Dit is een match die ik nooit nog zal vergeten.”

Opvallend: ook John Millman en Alex de Minaur, nog twee andere Australiërs, staan in Acapulco in de kwartfinale.