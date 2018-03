"Het enige waar jij een pro in kan zijn, is in prostitutie": Amerikaanse ontmaskert opnieuw de donkere kant van de tenniswereld Hans Op de Beeck

21 maart 2018

15u39 0 Tennis 't Lijkt wel een trend in de sportwereld, en dan vooral in het tennis: het gratuite gescheld van internettrollen op de social media van de speelsters. Het laatste slachtoffer is de Amerikaanse Nicole Gibbs (25) nadat ze in de kwalificaties van Miami verloor.

Gibbs ging in de 'Sunshine State' na twee spannende sets onderuit tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva, waarna ze verschrikkelijke commentaren te lezen kreeg op de laatste post op haar Instagram. Daar had ze een foto geplaatst van zichzelf in het bijzijn van haar hond op de court, met het bijschrijft dat er zich iemand alleen voelt vandaag tijdens de opwarming.

Someone felt left out of my warmup today #jimmythetennispug 🐶🎾 Een foto die is geplaatst door null (@gibbsyyyy) op 14 mrt 2018 om 19:50 CET

Bij wijze van reactie lijstte Gibbs, door mindere resultaten afgegleden naar WTA nummer 117, de intrieste reacties op om op Twitter haar beklag te doen. Een greep uit de commentaren, die nog een beetje vertaalbaar zijn:

"Ik wed ervoor dat het lelijke dier beter speelt dan jij"

"Het enige waar jij een pro in kan zijn, is in prostitutie"

"F***ing opgeefster, ik hoop dat je samen met dit beest sterft"

"Onnozel Amerikaans wicht, jij vuil stuk stront - ik hoop dat je samen met je familie sterft"

Today, I lost. And people were mad about it 🤦🏻‍♀️🙃. (S/o to gibbsdie12 - the commitment is real. Also, concerning that 1-11 were taken) pic.twitter.com/J5Ig41ksPj Nicole Gibbs(@ Gibbsyyyy) link

Vooral de tennisspeelsters worden recent niet gespaard. Zo krijgt ook onze Yanina Wickmayer veel haatberichten en moest Daria Gavrilova eraan geloven toen ze onlangs in de tweede ronde op de Australian Open verrassend werd uitgeschakeld door latere halve finaliste Elise Mertens. De 'internethelden' aan het adres van Gavilova, klaagden vooral over het feit dat de nederlaag hen veel geld had gekost omdat ze gewed hadden op verlies van Mertens. De Australische wijzigde daarop haar instellingen, zodat alleen personen die zij volgt op Instagram nog kunnen reageren op haar posts. Dat deed ze vooral omdat haar familie zo alle haatberichten niet langer kunnen lezen.

En ook de ervaren Sam Stosur, een andere Australische tennisster, liet zich onlangs uit over de veel minder glamoureuze kant van de profsport in het algemeen en de tenniswereld in het bijzonder. "Ik hou me al een tijdje afzijdig van de sociale media omdat ik die berichten maar al te goed ken", aldus Stosur. "Ik denk dat veel mensen de impact van hun harde reacties niet goed kunnen inschatten. Zouden ze dat ook in het gezicht van die speelsters zeggen mochten ze ze tegenkomen op straat? Ik denk het niet."