“Had Federer soms info uit China?”: Zverev vraagt het zich af en insinueert ook dat hij halve finale Australian Open met corona speelde ODBS

05 april 2020

18u55 0 Tennis Heeft Roger Federer naast een begenadigde forehand ook een kristallen bol? Net in februari onderging de Zwitserse tenniskoning (39) een operatie aan de knie. In retrospectief een goeie timing, ook al is het nog maar de vraag of er dit jaar nog wel getennist wordt. De Duitser Alexander Zverev (22), nummer 7 op de ATP-ranking, vindt dat hoogst opmerkelijk en insinueert ook dat hij misschien nog met het coronavirus in zich getennist heeft.

Terwijl Federer volop aan zijn herstel kan werken, ziet hij Nadal en Djokovic niet uitblinken tijdens het gravelseizoen. Noch ziet hij zijn huidige ranking (ATP 4) in het gedrang komen. Alleen had hij ongetwijfeld ook gehoopt dit jaar grastennis te spelen. Tenzij Wimbledon later dit jaar nog afgewerkt wordt, is die kans nihil. En ook de Olympische Spelen ziet ‘King Roger’ dit jaar door de neus geboord. Maar net de datum van Federers operatie, is voor Zverev voer voor speculatie. “Toch wel sensationeel wat Federer doet”, zei hij in een livegesprek op Instagram met de Duitse komiek Oliver Pocher. “Ik stuurde hem nog een berichtje. Of hij soms informatie gekregen had van de Chinezen. Vreemd genoeg antwoordde hij er niet op - hij stuurde alleen maar een lachend gezichtje terug. Voor mij is hij nu al ‘de winnaar van de tour.’”

Zverev vertelde ook dat hij eind december samen met zijn vriendin Brenda in China vertoefde, net de periode toen corona er uitbrak. “Ik reisde erna door naar Australië om de Australian Open voor te bereiden. Je kan je niet inbeelden hoe hard ik die periode gehoest heb. Wel een maand lang. Toen was er over corona nog maar weinig geweten. ‘s Nachts hoestte ik soms tot zes uur lang en ik had ook enkele dagen te kampen met koorts. Een hoest zoals ik die nog nooit gehad heb. Er kwam niets uit. Eens in Melbourne, voelde ik me beter." De Duitser raakte er tot de halve finale, die hij verloor van Thiem. Toen Pocher opmerkte dat dit net de symptomen van corona zijn, zei Zverev: “Ik wil hier niet gezegd hebben dat ik de halve finale van de Australian Open met het coronavirus gespeeld hebben. Maar ja... dat zou echt wel sensationeel zijn.”

Federer en Nadal speelden begin februari nog een ‘Match for Africa’ en braken een toeschouwersrecord: in Kaapstad waren er meer dan 50.000 Zuid-Afrikanen aanwezig:



