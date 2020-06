‘Gouden’ afscheid voor Federer in Tokio? Filip Dewulf

11 juni 2020

08u12 0 Tennis Roger Federer speelt met de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan... niet deelnemen. De 38-jarige Zwitser is voor de tweede keer in vijf maanden tijd onder het mes gegaan om zijn knie te versterken. Het seizoen, dat nooit echt van start ging, zit er dus op voor hem. Mogelijk dat Federer volgend jaar in Tokio wil eindigen met een hoogtepunt.

Eén toernooi en zes wedstrijden. Tot zover het jaar 2020 voor de 20-voudige grandslamkampioen Roger Federer. Het coronavirus en een weerbarstige knie zijn de oorzaken voor dit tweede seizoen zonder titel sinds 2001. In 2016 overkwam het de iconische tennisster al eens eerder en ook toen sukkelde hij met een knieblessure - een scheurtje in de meniscus, het gevolg van het uit het bad hijsen van zijn tweeling.

Er valt niet aan te ontsnappen, hij wordt een dagje ouder. Waar hij door zijn ontspannen speelstijl en dominantie voor een groot deel van zijn carrière gevrijwaard leek van lichamelijke averij, voelt ook Federer de laatste jaren het sloopwerk van het circuit voor overlast zorgen. In februari, net na de Australian Open waar hij in de halve finale kansloos verloor van Novak Djokovic, onderging hij een eerste keer een ingreep aan de rechterknie. Kwam uiteindelijk goed uit met het seizoen dat even later toch stilviel door de coronapandemie. Maar de laatste weken werden de geruchten feller dat het niet zo feilloos ging met zijn revalidatie. Federer zelf gaf aan dat hij de tennistraining nog altijd niet hervat had, terwijl Rafael Nadal langs zijn neus weg vertelde dat zijn ‘compadre’ een beetje op de sukkel was met zijn knie.

“Een paar weken geleden heb ik een terugval gekend in mijn revalidatie”, luidde gistermorgen een statement van zijn hand. “Ik had een extra, snelle artroscopische ingreep nodig aan mijn knie. Nu ga ik, net als in de aanloop naar 2017, de nodige tijd nemen om 100 procent te zijn en opnieuw op mijn hoogste niveau te spelen. Ik kijk ernaar uit om iedereen weer te zien op de tour bij de start van het seizoen in 2021.”

Mogelijk dat Federer de bluts met de buil neemt. Gezien de onzekere omstandigheden waarin de wereld en het circuit vertoeft, was dit een uitgelezen moment om helemaal te herstellen en de tijd te nemen om uiteindelijk nog één keer te knallen. Ook al won hij al vijf keer de US Open, toch zag ‘Fed Express’ het niet zitten om zonder zijn begeleidingsteam en familie naar New York af te reizen om daar zonder publiek een grandslamtoernooi af te werken. Eentje dat dan meteen gevolgd zou worden door een gravelintermezzo en Roland Garros, sowieso niet zijn favoriete ondergrond. Federer heeft niets meer te bewijzen, en buiten wat persoonlijke eer niet zoveel meer te winnen. Hij gaat daarom zichzelf en zijn carrière niet in gevaar brengen voor de schone ogen van de hogere instanties.

Spelen rood omcirkeld

Op 8 augustus wordt de grootmeester 39 jaar en het mag wel duidelijk zijn dat hij in het allerlaatste luikje zit van zijn nu al 22 jaar durende fenomenale loopbaan. In 2018 schakelde Federer nog over van Nike naar Uniqlo en de Japanners gaven hun nieuw boegbeeld toen een tienjarig contract à rato van zo’n 9 miljoen euro per jaar. De Uniqlo-marketingjongens hadden daarbij de Olympische Spelen van Tokio met rood omcirkeld in hun presentatie. Ook Federer weet dat dit mogelijk een grandioos afscheid kan betekenen voor de ogen van de hele sportwereld en een publiek dat hem adoreert. Een gouden medaille in het enkelspel is bovendien de enige lacune op zijn nochtans uitpuilend palmares.

Afspraak in januari 2021 in Melbourne dan maar om later op het jaar te schitteren op de Spelen in Tokio? Tenzij het virus ook daar een stokje voorsteekt. Dan moet hij nog doorgaan tot Parijs 2024.

