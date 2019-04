‘Geprivilegieerde’ Federer ligt weer onder vuur: “Regels en umpires al te dikwijls in zijn voordeel” ODBS

01 april 2019

12u34

Bron: AFP 4 Tennis Het Hard Rock Stadium in Miami kreeg de voorbije week een allerbeste Roger Federer te zien. ‘King Roger’ demonstreerde en pakte ATP-winst nummer 101. Maar na zijn walk-over in de finale tegen Isner, moest de Zwitser toch ook in het verweer. Stefanos Tsitsipas, de 20-jarige Griek die Federer in januari uit de Australian Open mepte, uitte zijn frustraties over wat hij “privileges” vindt.

“Daar ben je weer met je privileges, zoals je dat ook doet met Roger en de anderen.” Een uithaal van Tsitsipas richting umpire Gianluca Moscarella, zaterdag in de dubbelfinale in Miami waarin de Griek samen met de Nederlander Wesley Koolhof van de gereputeerde Amerikaanse broers Bryan verloor. Op Twitter ging de Griek, na een vraag van een fan om meer duiding, daar wat dieper op in. “Spelers die de laatste jaren veel succes geboekt hebben en veel respect genieten in de tenniswereld, krijgen privileges wat betreft sommige regels en beslissingen van de umpire. Kijk, Roger Federer zal altijd mijn favoriete tennisser ooit blijven, wat er ook gebeurt. Ik wil hem zeker niet zwart maken. Het is niet eens zijn fout of bedoeling, het zijn de umpires die hem meer bevoordelen dan ze zouden mogen. Niets meer dan dat.” Naast Federer is het duidelijk dat Tsitsipas ook Nadal en Djokovic viseert.

I think players that have been doing really well over the years, players that are generally much respected in the tennis world have privileges when it comes to certain rules and umpire decisions.



I felt this couple of times when playing these guys and I think it’s a bit unfair. Stefanos Tsitsipas(@ StefTsitsipas) link

Roger Federer is always going to be my favorite player no matter what. I don’t want to drag him into this. It’s not his fault or intention, it’s the umpires that are trying to protect them more than they are supposed to. Nothing more than that. Stefanos Tsitsipas(@ StefTsitsipas) link

Niet de eerste keer dat er over Federer gezegd wordt dat hij een vorm van beschermde status geniet. Ook vorig jaar in november liet de Fransman Julien Benneteau zich al uit over de onderhuidse spanningen die er bij sommige spelers leven. Hij kaartte toen onder andere aan dat Federer tijdens de Australian Open van de verzengende hitte op de middaguren bespaard bleef omdat hij dicht staat bij Craig Tiley, de baas van het grandslamtoernooi die ook werkt voor de Laver Cup waar Federer achter staat.

Federer reageerde al op de uitlatingen van Tsitsipas. Hij geeft wel toe dat sommige umpires anders communiceren met spelers waarmee ze door de jaren heen een band hebben, maar zei dat het niet om een voorkeursbehandeling gaat. “Het is een moeilijke discussie. Wat ik vind, is dat het er op de buitenbanen soms heel strikt aan toegaat. Dat valt me veel meer op dan een zogenaamde voorkeursbehandeling voor de ouderen. Soms doe je daar iets en hop, een verwittiging. Er wordt daar niet gelachen. Op de grote courts is het natuurlijk zo dat de umpires de toppers door en door kennen. Ze kennen hun zwakheden, weten hoe ze zich gedragen en reageren, dus kunnen ze net een goed onderscheid maken tussen wat normaal en geen normaal gedrag is. Voor de umpires is het dus makkelijker werken met een topper die ze kennen, dan met een nieuwkomer als Tsitsipas. Dan kan de communicatie al eens moeilijker verlopen, met de taal ook, en zo ontstaan er fouten.”

“Als ik een waarschuwing krijg, onlangs heb ik er nog eentje gekregen, is dat normaal. Omdat ik ze verdiende. Spijtig dat Stefanos er zo over denkt.”