"Fysieke schade opgelopen door dopingtest": Amerikaanse tennisster eist 8 miljoen euro (!) schadevergoeding XC

10 april 2018

09u54

Bron: Belga 0 Tennis Madison Brengle daagt de internationale tennisfederatie ITF en vrouwentennisbond WTA voor de rechter. De Amerikaanse, nummer 83 van de wereld, zegt blijvende, fysieke schade te ondervinden van de vele injecties die ze moet ondergaan in het kader van de (verplichte) dopingcontroles. Brengle eist naar een bedrag van 10 miljoen dollar, omgerekend: 8 miljoen euro.

De advocaat van Brengle diende de klacht gisteren in bij een rechtbank in Florida. Daarin staat te lezen hoe de 28-jarige Brengle een "zeldzame medische aandoening" heeft ontwikkeld die zou zijn veroorzaakt door de injecties. De Amerikaanse zegt last te hebben van permanente zwellingen en verminderde kracht in haar arm en hand. Door de problemen moest ze naar eigen zeggen ook forfait geven voor een rist toernooien.

"De tennisautoriteiten negeren het bewijs voor haar professionele aandoening en weigeren een alternatieve manier van controleren toe te passen. Door dat pesterige gedrag heeft Madison Brengle zowel fysieke als emotionele schade geleden en die wil ze vergoed zien", zegt Brengles advocaat.

De Amerikaanse is profspeelster sinds 2007 maar won nog geen WTA-titel. Ze verdiende sinds haar debuut zo'n 2,2 miljoen dollar aan prijzengeld.