"Erg fiere" Goffin knokt zich voorbij Schwartzman naar finale Tokio XC

09u17

Bron: Belga 37 AFP Tennis David Goffin (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.563.795 dollar). De Luikenaar, het vierde reekshoofd, versloeg in de halve finales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 29), het achtste reekshoofd, in 7-6 (7/3), 7-6 (8/6). De partij duurde twee uur en drie minuten.

In de finale wacht Adrian Mannarino (ATP 31). De Fransman klopte in zijn halve finale de Kroaat Marin Cilic (ATP 5), het eerste reekshoofd, in twee drie sets: 6-7 (5/7), 6-4 en 6-0.



Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan het Rakuten Japan Open Tennis Championships. Ook vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.



De Luikenaar mikt in Japan op zijn vierde ATP-titel, na die in Shenzhen de tweede in enkele dagen. In 2014 schreef Goffin al de toernooien in Metz en Kiztbühel op zijn naam.

Goffin: "Kwaliteiten om Mannarino te kloppen"

"Ik ben erg fier dat ik als winnaar uit het duel gekomen ben", verklaarde Goffin na afloop van de partij. Goffin neemt het in de finale op tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 31), die in zijn halve finale eerste reekshoofd Marin Cilic (ATP 5) naar huis speelde. "Mannarino heeft het afgelopen jaar erg veel vooruitgang geboekt", meende Belgiës beste tennisser. "Hij won veel wedstrijden, heeft de goede vorm beet en toont veel vertrouwen. Tegen hem tennissen vormt geen makkelijke opdracht, maar ik heb de kwaliteiten om hem te kloppen."

