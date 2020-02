“Er zullen drie kinderen trots zijn op hun mama”: ook internationale pers is lovend over comeback Clijsters DMM/GVS

17 februari 2020

20u53 10 Tennis Ook de internationale pers keek vol aandacht naar de retour van Kim Clijsters. En ondanks onze 36-jarige landgenote verloor, zagen ze ook in het buitenland veelbelovende signalen. “In België zullen haar drie kinderen trots zijn op haar”, stelt het toonaangevende L’Équipe.

BBC: “Clijsters schittert bij comeback”

“Clijsters schitterde bij haar comeback”, titelt de BBC. “Ze produceerde een opmerkelijk optreden in haar eerste WTA-wedstrijd in bijna acht jaar. Ze was de evenknie van Muguruza, zorgde voor enkele verbluffende winners en knokte in de tweede set terug van een dubbele break. Clijsters miste scherpte in het begin, maar nadien lukten haar slagen en zag de Spaanse af. Maar uiteindelijk wist Muguruza het alsnog af te maken via een tiebreak”, sluit de Engelse kwaliteitskrant af.

The Guardian: “Ze vocht terug na een begrijpelijke trage start”

The Guardian onderstreepte de leeftijd van Clijsters, maar ook daar was de teneur positief. “Op haar 36ste is de Belgische tien jaar ouder dan Muguruza. Ze heeft drie kinderen en kwam voor het laatst in actie op de US Open van 2012. Tegen het negende reekshoofd vocht ze goed terug na een begrijpelijke trage start. Toch ging de eerste set met 6-2 naar Muguruza. Toen Clijsters in de tweede set een break in het krijt stond, leek de eerste match van haar comeback een kort leven beschoren te zijn. Maar, Clijsters kwam terug en sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin had Muguruza nog net dat tikkeltje meer in de tank zitten”, aldus het Engelse dagblad.

L’Équipe: “Kinderen zullen trots zijn op hun mama”

Ook in Frankrijk keken ze vol belangstelling naar de ‘Kimback’. “Dit is een hoopvolle nederlaag”, stelt het toonaangevende L’Équipe. “Er waren veel vragen rond dit duel. Tot 6-2, 3-0 ontbrak het Clijsters aan het lezen van de wedstrijd. Maar Kim rebelleerde nadien. Ze liet met haar stevige meppen het nummer 16 van de wereld wankelen. Clijsters weet nu dat ze aan haar opslag zal moeten werken. Maar ze zal zeker voldoening hebben van haar comeback in een wedstrijd tegen een van de beste spelers ter wereld. In België kunnen de drie kinderen trots zijn op hun mama.”

Algemeen Dagblad: “Boeiend gevecht”

Ook in het AD stonden ze stil bij de vechtlust van Clijsters. “Het leek een eenzijdig duel te worden, maar Clijsters vocht zich in de tweede set knap terug. De winnares van vier grandslamtoernooien maakte een 3-0-achterstand ongedaan en er ontstond een boeiend gevecht. Clijsters stond met 5-4 en 6-5 voor, maar moest Muguruza na het tweede wedstrijdpunt in de tiebreak feliciteren. De tweede set duurde maar liefst 66 minuten, terwijl de eerste set amper een half uur in beslag nam.”

Marca: “Clijsters niet voor vrijetijdsbesteding teruggekeerd

Over naar Spanje. Daar zag Marca dat het voor Muguruza zwoegen was tegen Clijsters. “Muguruza heeft dan wel gewonnen, de Belgische liet zien dat ze niet voor wat vrijetijdsbesteding is teruggekeerd. Het was een hoopvolle terugkeer voor Kim”, aldus de Spaanse krant. “Ze bewees dat de kwaliteit van haar slagen in de loop der jaren intact bleef. Haar lichaamsgewicht mag dan misschien wat hoger zijn dan in haar beste jaren, op dit moment kun je erop rekenen dat Clijsters in nog meer toernooien op het allerhoogste niveau weer te zien zal zijn.”