"Er wordt misschien meer gepraat over Kyrgios en Zverev, maar het publiek houdt van Goffin" Tornooidirecteur Rolex Paris Masters over David Goffin Filip Dewulf

16u44 0 Photo News Tennis Niet de leukste editie voor Guy Forget om tornooidirecteur van de Rolex Paris Masters te zijn. Vandaag gaf Nadal forfait nadat eerder Federer en Monfils net voor aanvang hun kat stuurden. Toch vond de ex-speler nog de tijd om zijn mening over David Goffin te geven.

Voor het derde jaar op rij geraakte David Goffin niet voorbij de derde ronde in Paris-Bercy. En net zoals in die voorbije edities was vermoeidheid de voornaamste oorzaak voor zijn uitschuiver. Tornooidirecteur en ex-nummer vier van de wereld (1991), Guy Forget (52), kan er begrip voor opbrengen. “Dat is iets van alle tijden.”, aldus de Franse gentleman, “Ik heb ook geen schrik dat die fysieke of mentale vermoeidheid gaat overgedragen worden naar de finale van de Davis Cup. Als je 27.000 mensen naast de baan hebt zitten en voor je land speelt, dan ga je zo’n dip niet voelen, hoor. Het niveau van het tennis is misschien iets anders maar iedereen gaat zich wel vanzelf helemaal geven.”

Forget wil ondanks de vroege uitschakeling van het zevende reekshoofd geen afbreuk doen aan de invloed van Goffin op zijn tornooi. “Zijn aanwezigheid is belangrijk”, zei hij.“Hij is Franstalig en maakt voortdurend progressie. Ondanks zijn eerder tengere gestalte en zijn discretie voel je dat hij een zekere sereniteit en kracht uitstraalt én dat hij een héél goede tennisspeler is. Hij begint meer en meer gekend te worden. Misschien wordt er meer gepraat over Kyrgios en Zverev maar het publiek houdt van Goffin. Het soort spelers dat iets minder power in de weegschaal kan leggen, maar slimmer tennist en de grote kanonnen het vuur aan de schenen kan leggen. Hij straalt dat uit.” Met de opkomst van flashy spelers van de Next Gen-generatie is het op het oog normale tennis en karakter van Goffin, ondanks zijn prestaties en ranking, natuurlijk minder opvallend en misschien wel moeilijker te verkopen. “In een sport moet je wel variëteit hebben om het boeiend te houden, hè”, wist Forget. “Waarom droomden wij weg met Borg, Connors en McEnroe? Omdat ze zo verschillend waren. IJs tegen vuur, aanval tegen verdediging, arrogantie tegen bescheidenheid. De rijkdom van een sport wordt net daardoor gekenmerkt. En David is een originele speler in die context.”

Origineel is hij wel niet in zijn vooruitgang, die is elk jaar opnieuw opvallend en gestaag. “Dat toont vooral dat hij talent heeft”, aldus Forget.“Er is wel een kleine tendens om dat af en toe over het hoofd te zien. Hij is intelligent en is een grote professional. Die progressie komt door zijn werklust en de goede structuur rond hem. Je doet dat allemaal niet zomaar of omdat je een sympathieke coach hebt, hè. Het is heel veel reizen, trainen, jezelf in vraag stellen en opnieuw beginnen. Hij heeft bovendien niet het tennis van een Federer, die in twee slagen het punt kan maken. David visualiseert een rally, bereidt ze voor en bouwt ze op. Hij speelt met zijn wapens, er is over nagedacht. Ik durf zeggen dat hij 100 procent uit zijn potentieel haalt en dat is geniaal.”

AFP Guy Forget.

