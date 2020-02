“Een leuke affiche met apart randje”: onze tennisexpert Filip Dewulf analyseert Clijsters versus Bertens RL/ODBS

15 februari 2020

11u48

Bron: VTM NIEUWS 0

Clijsters versus Bertens, dat is het resultaat van de loting in Dubai, waar KC haar langverwachte comeback maakt. Filip Dewulf spreekt van meteen “een moeilijke opdracht” voor onze landgenote, maar vindt het ook een “interessante test”. Onze tennisexpert bij VTM NIEUWS: “Het wordt een wedstrijd met een ‘tintje’: beide speelsters kennen elkaar en ze zijn van dezelfde regio: dat zal ongetwijfeld voor extra spanning zorgen. Een leuke affiche.” De wedstrijd zal wellicht pas dinsdag plaatsvinden omdat Bertens nu nog actief is in Sint-Petersburg.

