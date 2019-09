"Djokovic en Nadal nemen deel aan eerste editie van nieuwe Davis Cup" LPB

07 september 2019

15u06

Bron: dpa/belga 0

Novak Djokovic en Rafael Nadal, de nummers één en twee van de wereld, zullen in november deelnemen aan de eerste editie van de 'new look' Davis Cup (18-24 november) in Madrid. Dat zei Gerard Piqué, voorzitter van de investeringsgroep die het evenement financiert, in een interview op Eurosport. "We hebben onze aandacht gericht op de grote sterren in de sport", aldus Piqué, ook nog steeds centrale verdediger bij FC Barcelona. "Zowel Novak als Rafael hebben toegezegd om te spelen in Madrid."

Piqué weerlegde meteen ook de kritiek die op zijn initiatief is ontstaan. "Natuurlijk is de Davis Cup een competitie met een enorm verleden. Die thuis- en uitwedstrijden maakten daar onlosmakelijk deel van uit. Maar er waren verbeteringen nodig. De competitie had nood aan een grote finale waarbij de grote spelers en de grote landen aanwezig zijn. Ik denk dat het op deze manier een verbetering is voor zowel de spelers als de fans."

De eindronde van de Davis Cup zal in november voor het eerst op één plaats, Madrid, georganiseerd worden. Er wordt gespeeld op hardcourt (indoor) en er zullen achttien teams deelnemen. Zij zijn onderverdeeld in zes poules van drie landen. Het Belgische Davis Cup-team zit in een poule met Australië en Colombia. Er zullen per ontmoeting maximum drie duels worden afgewerkt, twee enkelpartijen en één dubbelspel. De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes gaan vervolgens door naar de kwartfinales, die op 22 november zullen worden afgewerkt. Nadien volgen de halve finales (23 november) en de finale (24 november).