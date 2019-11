“Dit is niet correct”: vernieuwde Davis Cup zorgt niet alleen in Belgische kamp voor beroering FDW/YP/ABD

21 november 2019

11u30 0 Davis Cup Het nieuwe format van de Davis Cup blijft de gemoederen beroeren. Voorstanders, die het evenement tijd willen gunnen, en tegenstanders, die dit nieuwe concept samen met de oude Davis Cup al hebben begraven, blijven ook na vier dagen in Madrid nog bekvechten.

De hier en daar voorspelde kinderziektes van de eerste editie van de ‘world cup of tennis’, de nieuwe Davis Cup uitgevonden en georganiseerd door Barcelona-voetballer Gerard Piqué, zijn gesneden koek voor de haters van de formule. In heel Madrid, en zelfs in het dichtstbijzijnde metrostation van de Caja Magica, is bijvoorbeeld geen wervende affiche te vinden. De gloednieuwe app ligt al dagen op apegapen en niemand minder dan Rafael Nadal klaagde dinsdag over het late aanvangsuur - Spanje-Rusland begon om 18u en eindigde om 1.51u. “Als je als speler om twee uur ‘s nachts gedaan hebt, dan slaap je door de adrenaline niet voor 4.30u”, aldus de Mallorcaan. “Bovendien is het morgen een werkdag en het enige voordeel dat wij als thuisland hebben op deze ondergrond is dat het publiek achter ons staat. Maar als de mensen naar huis gaan (omdat het zo laat is, red.) en dus niet voor ambiance zorgen, dan verliezen we dat voordeel.”

Het was de eerste keer dat ik mezelf de Marseillaise hoorde zingen Fransman Pierre-Hugues Herbert over het quasi lege stadion waarin hij moest spelen

Neem daar nog de geringe opkomst voor de andere sessies dan die van het thuisland bij en er blijft niet veel goeds over. “Dit was de triestigste intrede op de baan die ik al heb meegemaakt”, zei Pierre-Hugues Herbert, die dinsdag een quasi leeg stadion 2 binnenwandelde omdat de voornaamste Franse supportersgroep uit principe het evenement boycot. “Het was ook de eerste keer dat ik mezelf de Marseillaise hoorde zingen.”

Van Herck: “Dit is geen manier van werken”

Ook in het Belgische kamp zijn ze niet te spreken over het nieuwe format. “Dit is niet correct”, klinkt het bij coach Johan Van Herck. Ook David Goffin treedt hem bij. “Dit is een speciale situatie. We hebben de opgave van de Australiërs in het dubbelspel. Zij moeten morgen ook weer spelen. De wedstrijden zijn zeer laat gedaan. Drie matchen op één dag... Dit is een moeilijk programma, zeker op het einde van dit seizoen.”

Vetpotten

Vergeten haast lijkt het feit dat de oude Davis Cup nood had aan een make-over. Toppers kwamen nog maar sporadisch voor hun land uit waardoor de competitie aan belang verloor. Bovendien maakten de kleinere federaties, zoals België, quasi elke ontmoeting voor de halve finales (met uitzondering als er bij de tegenstander een topspeler meedeed) verlies waardoor de in Madrid aangeboden vetpotten - 600.000 euro voor de ploeg en 300.000 euro voor de federatie, enkel al om mee te doen - niet te versmaden zijn. De meeste spelers lieten hun oorspronkelijke tegenkantingen trouwens snel varen toen bleek dat er wel degelijk flink wat geld te verdienen viel in de Caja Magica. Ook al betekent dat dat hun seizoen wel zeer laat gedaan is en de meesten over zes weken in Australië alweer eenzelfde landencompetitie, de ATP Cup, voor de kiezen krijgen geschoven. Die bondenoorlog lag ook aan de basis van de moeilijke datum op de kalender.

Piqué zou zijn speeltje graag naar september en vanaf 2021 naar Indian Wells verhuizen, maar in die periode staat Roger Federer met de door hem georganiseerde Rod Laver Cup reeds op de agenda. De Zwitserse superman zit dezer dagen trouwens in Zuid-Amerika waar hij vijf exhibitiewedstrijden speelt tegen Sascha Zverev - à rato van naar verluidt twee miljoen dollar per avond. Ook al plaatste een Federer-loos Zwitserland zich niet voor deze fase van de Davis Cup, toch lijkt ‘RF’ dus geen voorstander van de nieuwe Davis Cup.

Davis Cup-organisator Pique zou graag de dialoog aangaan met Federer over de samenstelling van de tenniskalender, maar daar lijkt Federer niet teveel trek in te hebben. “Ik begrijp zijn standpunt ook”, zei de verdediger van Barcelona in Marca. “Hij heeft zijn eigen Laver Cup, een competitie die uitstekend georganiseerd is. Ik begrijp dat hij de Davis Cup als concurrent ziet. Zijn competitie is anders dan die van ons, want de Davis Cup is 119 jaar oud. Hij mag denken wat hij wil, wij gaan ons ding doen. We begrijpen dat hij hier niet speelt, maar Zwitserland was niet geplaatst. Mocht dat wel het geval geweest zijn, lagen de kaarten nu misschien anders. Maar in plaats van op één speler te focussen, moeten we denken aan de toekomst van het toernooi.”