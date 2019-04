David Goffin verslaat Argentijn in Monaco en staat in tweede ronde DMM

15 april 2019

16u12 0 Tennis David Goffin (ATP 21) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (5.207.405 euro). Hij versloeg op het Monegaskische gravel de Argentijnse qualifier Guido Andreozzi (ATP 84).

Na 1 uur en 26 minuten stond de 6-1, 6-4-eindstand op het scorebord. Het was hun eerste onderlinge duel. In de zestiende finales speelt Belgiës nummer 1 tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48). Die ging met twee keer 6-4 voorbij de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 71). In 2015 klopte Goffin de Serviër in hun enige eerdere ontmoeting, op het Masters 1.000 in Parijs (hardcourt), met 6-2, 6-2.

Goffin, 28, is het zestiende reekshoofd in Monte Carlo. Hij heeft er flink wat punten te verdedigen want vorig jaar bereikte de Luikenaar de kwartfinales in het prinsdom, waar hij verloor van Grigor Dimitrov. In 2017 haalde hij er zelfs de laatste vier.

Goffin is de enige Belg op de tabel van de Rolex Monte Carlo Masters. Aan de zijde van de Fransman Lucas Pouille neemt hij ook deel aan het dubbelspel. Zij spelen in de eerste ronde tegen de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Rus Daniil Medvedev.