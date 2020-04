“Corona dient er alleen toe opdat we straks allemaal microchips ingeplant krijgen”: de complottheorie van ex-toptennisser Marat Safin ODBS

20 april 2020

06u10

Bron: Sports.ru 10 Coronavirus ‘Big Brother is Watching You’. De tot nu meest bizarre complottheorie achter corona, die komt ongetwijfeld van de Rus Marat Safin (40), ooit het nummer één van de wereld in het tennis. Hij verdenkt dat ‘ze’ Covid-19 als project gebruiken om straks volledige controle over de mens te krijgen.

Of Marat Safin is een visionair, of hij heeft te veel naar de (overigens uitstekende) Netflix science fiction-hit ‘Black Mirror’ gekeken. Dichter bij de waarheid is waarschijnlijk dat Safin, die in november 2000 op het nummer één van de ATP-ranking stond, een actief lid is van ‘Verenigd Rusland’, de politieke partij die Vladimir Putin steunt in zijn anti-Amerikaans gedachtegoed. Zo heeft de Rus een wel heel opmerkelijke complottheorie achter de uitbraak en verspreiding van het coronavirus.

Ik weiger te geloven dat Gates een waarzegger is, hij wist hier gewoon van en bereidt ons nu voor Marat Safin

Volgens Safin, berucht voor zijn interesse in geesteswetenschappen, heeft de hele coronaheisa maar één doel. Dat we straks allemaal ingeplante chips ‘gevaccineerd’ krijgen. Dat vertelde hij het voorbije weekend tijdens een livegesprek op Instagram met het Russische medium Sports.ru. “In 2015 heeft Bill Gates al voorspeld dat we eerst een epidemie zouden krijgen gevolgd door een pandemie en dat onze volgende vijand geen nucleaire oorlog zou zijn, maar wel een virus. Ik weiger te geloven dat Gates een waarzegger is, hij wist hier gewoon van en bereidt ons nu voor. Op het ‘World Economic Forum’ in Davos deden er twee weken voor de start van corona al simulaties de ronde”, aldus Safin, die na de uitbraak van het virus in Spanje terugkeerde naar zijn heimat Rusland.

Safin haalt er meteen ook de uitrol van het supersnel mobiel netwerk 5G bij. “Waarom starten ze hier net nu mee? Straks zullen ze de nanochips introduceren. Daartoe leidt toch alles? Kijk wat er gebeurt rond ons. Er heerst paniek bij de mensen - net wat ‘ze’ willen”, aldus Safin, die erop wijst dat hij met zijn complottheorie ‘niets nieuws’ zegt. “Het staat allemaal op het internet.”

Volgens de Rus worden ons ook dingen verzwegen. “Niet alles wordt gezegd om ons in de juiste ‘staat’ te krijgen. Want uiteindelijk geloven mensen alles, de horrorverhalen die je nu ziet en hoort in de media ook (...) Ik geloof niet dat dit het einde van onze samenleving wordt, maar weldra gaan we allemaal die chips geïmplanteerd krijgen.” Op de vraag wie of wat het brein is achter de hele strategie, hint Safin op schaduwmachten. “Putin, Trump, Merkel... ik denk dat er achter de schermen nog machtigere leiders zijn. Zij die het geld écht beheren en de macht hebben over een wereld waarin ze de dingen naar believen kunnen veranderen. Noem het een schaduwregering, noem het wat je maar wil. Ik denk dat we niet eens weten dat ze bestaan. Iedereen kent natuurlijk de Rothschilds en de Rockefellers, maar achter hen schuilen er anderen.”

