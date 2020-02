“Clijsters staat duidelijk al scherper en beweegt beter”: Filip Dewulf over eerste dag van Kim in Dubai RL/ODBS

13 februari 2020

18u01

Na een nachtelijke aankomst heeft Kim Clijsters er haar eerste trainingsdag opzitten in Dubai, waar ze volgende week haar langverwachte comeback maakt. Onze tennisexpert Filip Dewulf zit op de eerste rij in het Aviation Club Tennis Centre en maakt een balans op van de eerste dag. “In vergelijking met een aantal weken geleden, staat ze duidelijk scherper en beweegt ze beter. Dat kan haar tennis alleen maar ten goede komen. Maar, nogmaals: laat ons de verwachtingen toch vooral temperen”, zegt Dewulf bij VTM NIEUWS.

Dewulf: “Kim heeft graag familie en warmte rond zich”

Opvallend is de ruime entourage van KC in Dubai. Een ploeg van elf mensen. Ook vriendinnen, naast de vaste kern bestaande uit coach Fred Hemmes, ostheopaat Sam Verslegers, manager Bob Laes, die internationaal wordt bijgestaan door ex-WTA-medewerkster Amy Hitchinson, en oude getrouwe Carl Maes. Dewulf: “Bij zo’n eerste toernooi in zeven jaar zal er toch wat spanning opzitten vermoed ik. Dan kan een vertrouwde omgeving en de nodige warmte rond haar alleen maar deugd doen.”

