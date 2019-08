‘Bad boy’ zorgt opnieuw voor controverse: stoppen slaan door bij Kyrgios in Cincinnati XC

15 augustus 2019

10u41

Bron: AP/Belga 0 Tennis Bad boy Nick Kyrgios heeft zich op het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati opnieuw in negatieve zin laten opmerken. Tijdens de tweederondepartij tegen de Rus Karen Khachanov vernielde hij twee rackets, gooide hij zijn schoenen in het publiek en was de umpire het slachtoffer van zijn woede-uitbarstingen.

Halverwege de tweede set stond Kyrgios recht van zijn stoel en zei hij dat hij aan een plaspauze toe was. De Ierse umpire Fergus Murphy stond die niet toe. Toch vertrok de Australiër, met twee rackets in de hand. Op tv-beelden is te zien dat hij in een gang beide rackets stukslaat, om vervolgens terug te keren naar het court.

Khachanov won de wedstrijd uiteindelijk met 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) en 6-2. Op het einde van de wedstrijd weigerde Kyrgios de umpire, die hij geregeld verbaal bestookte, de hand te schudden. "Je bent een lul", riep de Australische nummer 27 van de wereld hem toe. Kyrgios gooide daarop zijn schoenen in het publiek, om vervolgens zijn stukgeslagen rackets aan enkele jonge toeschouwers te geven.

"Absolute rubbish...Disgrace."



Nick Kyrgios is fired up again after a time violation.



Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/jWLnvasdZQ ESPN Australia & NZ(@ ESPNAusNZ) link

"Het is echt moeilijk om tegen hem te spelen", zei Khachanov na afloop. "Je moet proberen met dat alles om te gaan als je een kans wil hebben om te winnen. Je moet trachten geconcentreerd te blijven."

Kyrgios, die twee weken geleden in Washington zijn zesde ATP-titel veroverde, zorgt geregeld voor controverse. Drie maanden geleden ontplofte hij in Rome na een gemiste slag. De Australiër trapte een flesje weg en kreeg daarvoor een game penalty. Dat voedde zijn woede alleen maar. Hij gooide nadien een stoel op het court om vervolgens het veld te verlaten.