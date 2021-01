Telenet lanceert gratis zender Play Sports Open

Telecombedrijf Telenet start vanaf 2 februari met een "open sportkanaal", dat zonder extra kost aan de zowat 2 miljoen Telenet-klanten aangeboden zal worden. Verrassend, want topcompetities verdwijnen hoe langer hoe meer achter betaalpoorten, zoals die van het eigen Play Sports (19,95 euro/maand) of concurrenten Proximus All Sports (16,99 euro/maand) en Eleven Sports (14,99 euro/maand). "Fans die sport graag op de voet volgen, nemen een extra abonnement. Maar met Play Sports Open mikken we op kijkers die graag een match van de Premier League of een Formule 1-race willen zien, zonder de hele competitie te volgen", zegt marketingverantwoordelijke Dieter Nieuwdorp. "In het recente verleden boden we al eens een match of een veldrit aan aan al onze klanten, maar nu gaan we dat structureel doen met een beperkte, maar attractieve selectie."