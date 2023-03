“Tegen Messi lukt het altijd”: Thomas Müller strooit nog wat extra zout in de wonde na nieuwe desillusie voor PSG

De sterren van Paris-Saint Germain zullen ook dit jaar de Champions League niet winnen. Met een quasi onzichtbare Mbappé en Messi verloor PSG ook de terugmatch van Bayern: 2-0. Kylian Mbappé was na afloop hard voor PSG en zijn bestuur, Thomas Müller strooide dan weer nog wat zout in de Parijse wonde. De Milan-Belgen staan wél in de kwartfinales na een draw bij Tottenham.

Bayern-PSG, een finale avant la lettre in de 1/8ste finales van de Champions League. Na de 0-1 in de heenmatch in Parijs lag de terugwedstrijd nog volledig open, vooral omdat PSG in München van bij de aftrap op Kylian Mbappé kon rekenen. Samen met Messi moest hij de scheve situatie recht trekken.

De affiche beloofde veel vuurwerk, maar op het veld was dat toch een stukje minder. Veel strijd en intensiteit, dat wel, maar uitgespeelde kansen bleven schaars. Dan kan het natuurlijk altijd van technische foutjes komen: Sommer verloor de bal knullig in de eigen zestien, De Ligt bracht redding op de lijn. En zo stond het bij de pauze nog steeds 0-0.

Dominant Bayern na pauze

Na de rust kregen we een ander wedstrijdbeeld te zien, met Bayern dat een versnelling hoger schakelde. De thuisploeg was weer z’n dominante zelf en dwong PSG achteruit. Dat leverde ook op: Verratti leed balverlies op de rand van de eigen zestien, Choupo-Moting scoorde. Mbappé en Messi - vooral na de pauze quasi onzichtbaar - moesten opstaan, maar het was Gnabry die de wedstrijd op de counter helemaal besliste.

Voor PSG spat de eeuwige Champions League-droom zo alwéér uiteen in de 1/8ste finales. De Qatarese eigenaars moeten er stilaan moedeloos van worden. En zou Kylian Mbappé al geen spijt hebben dat hij afgelopen zomer tóch niet naar Real Madrid is gegaan?

Mbappé hard voor PSG: “Dit is ons maximum”

Opnieuw strandt het schip van PSG in de achtste finales, ook voor Kylian Mbappé. Enorm ontgoocheld verscheen de Franse ster voor de camera’s. “We zijn heel teleurgesteld, maar dit is gewoon ons maximum. Ik had aan het begin van het seizoen gezegd dat we het maximale eruit zouden halen. Dit ons maximum, dat is de waarheid. We moeten onszelf in vraag stellen en verdergaan om het kampioenschap te proberen winnen.”

Mbappé sneerde eveneens naar het bestuur van PSG toen hem gevraagd werd naar het verschil met Bayern München. “Het verschil was niet zo groot in de twee wedstrijden... Maar zij hebben een geweldige ploeg die wel gebouwd is om de Champions League te winnen. Of dit mijn toekomst bij PSG beïnvloedt? Neen, ik blijf kalm. Ik wil opnieuw kampioen worden en daarna zullen we wel zien.”

Müller: “Tegen Messi lukt het altijd”

Oudgediende Thomas Müller staat met Bayern nog maar eens bij de laatste acht op het kampioenenbal. En dat Müller en co daarvoor opnieuw afrekenden met ene Lionel Messi, verbaasde de Duitser eigenlijk niet. “Tegen Messi lukt het altijd voor ons”, zei hij na afloop. “Toen Cristiano Ronaldo nog bij Real Madrid speelde, was het een pak lastiger tegen hem.”

Müller heeft geen ongelijk: Bayern München is één van de minst favoriete tegenstanders van Messi. In de voorbije jaren stuitte hij, zowel met Barcelona als nu ook met PSG, wel vaker op de Rekordmeister. Met de 7-0 (over twee wedstrijden) in de halve finale in 2013 en de 2-8-nederlaag in de kwartfinale in 2020 als dieptepunten - twee Champions League-edities die Bayern overigens won.

“Toch heb ik het grootste respect voor wat Messi in zijn carrière en op het WK heeft bereikt”, sprak Müller nog. “Het is voor hem ook niet zo eenvoudig om in een ploeg als PSG, waar het moeilijk is om een goeie balans te vinden, te spelen.”

