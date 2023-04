Heel verrassend maar niet onverdiend is Tectum Achel de winnaar geworden van de Challenge Play-offs. Met Guibertin en Borgworm op de resterende andere plaatsen. Tectum als winnaar en Guibertin als tweede zijn zo geplaatst voor de barrages tegen nrs. 6 en 5 van de Champions Play-offs. Wie die nrs. 6 en 5 zijn - momenteel een gevecht tussen Lindemans Aalst en Decospan Menen - is nog niet duidelijk. Het is Tectum Achel, na een late ‘toer de force’, en door een ‘drie op vier’, dat het met Axis Guibertin mag verder knokken voor een Europees ticket in de Challenge Cup. Voor Achel wordt nr. 6 van de Champions Play-offs de tegenstander, voor Guibertin de nr. 5. De twee winnaars kampen daarna in één duel voor het ticket. De hoogst gerangschikte speelt huis.

Tectum Achel wettigde zijn eerste plaats in de Challenge play-offs met volgende scores: winst in Borgworm (1-3), thuisverlies tegen Guibertin (0-3), daarna de weerwraak uit bij Guibertin (2-3) en een derde zege, na een ellenlange veldslag, in eigen huis tegen Borgworm: 3-2. Met een uitmuntende Michiel Fransen als grote redder in de nood op de opposite als MVP. Hij moest bijna op zijn eentje de zware klus klaren.

Borgworm pakte in de slotmatch verrassend uit met Louis Laenen op de opposite. Geen spoor van Abinet of Schroeven. Bij Achel bezette Michiel Fransen de opposite in plaats van de vertrokken Deen Dahl. De eerste set stond over 14-14 bol van missers. Plankenkoorts, zo kan je het ook noemen. Gortzak en Fransen reageerden op de pogingen van Laenen en Van Dooren. Ondanks de hoge foutenlast namen Fafchamps, Perin en Van Dooren prompt afstand: 17-21. Achel verzeilde aanvallend in vreemde problemen. Het liep niet naar wens. Sam Gortzak zocht vaak Fransen met succes op, maar Borgworm hield de boot af: 22-25.

Ook in de tweede set gaven de Achelse hoekaanvallers Staples en Van Dyck helemaal niet thuis. Gelukkig hanteerde Michiel Fransen op dat moment zijn zwaar geschut met zijn 16de punt. Spelverdeler Sam Gortzak deed ook zijn duit in het zakje. Maar de Achelse hoeken en middens kwamen in het stuk nauwelijks voor. Toch effende Tectum de stand: 1-1. Over 24-21 naar 25-22.

De derde set kronkelde naar 12-12, nog niets beslist. ‘Aussi’ Max Staples bracht eindelijk zijn machine in stelling. Kon hij over 14-12 het verschil maken? Jawel. Er werd nog gecounterd door bezoekers Laenen en Perin tot 14-14. Maar te veel fouten van Borgworm boden een ongekende luxe voor Achel: 18-14. Meteen ook 20-15 en via Dion Verweij centraal de verlossende 21-16. Max Staples ontwaakte nu ook op de hoek. En alweer Dion Verweij deed de winst over 23-17 oplichten. Bingo: 2-1.

Borgworm had niet al zijn reserves opgesoupeerd. Over 4-8 naar 16-14 en via 23-22. Achel kreeg bij 24-23 weliswaar een matchbal. Maar de Deen Kalle Madsen liet zich niet kisten: 24-26. En dus 2-2. Zo nam de spanning toe.

In de tiebreak kon de thuisploeg rekenen op de enorme actieradius van Michiel Fransen, een éénmansploeg op zich. Een dankbaar aanspeelpunt, vergeleken met de matige prestaties van zijn maats. Ze haalden niet het ideale niveau. Soit. Met de zoveelste uithaal van Fransen, een punt van Smit en een rake ace van Gortzak zou Tectum Achel dan toch na 2u15’ de klus klaren: 3-2. Het vrij magere Achelse seizoen krijgt zo nog een fijn verlengstuk.

Bijkomend nieuws: Tectum Achel heeft voor komend seizoen de Duitse spelverdeler Mario Schmidgall (24 jaar, 2m06) vastgelegd. Mario is een jonge topper uit de Bundesliga bij Netzhoppers KW Bestensee in de buurt van Berlijn. Eerder deed hij ervaring op bij Young Stars Friedrichshafen, Bühl en Volley Frankfurt. Hij zit in de grote kern van de Duitse nationale ploeg. Anderzijds keert de Deense opposite Ulrik Dahl niet meer terug naar Achel. Hoekaanvaller Ward Van Dyck verkast naar Volley Haasrode Leuven. (PLG)

ACHEL: Gortzak 6, Staples 11, Smit 9 (Van den Borden), Fransen 31, Van Dyck 10, Verweij 11. Libero: Claes.

BORGWORM: Cosemans 1 (Schroeven 1), Madsen 13 (Cocchini), Fafchamps 8 (Van Loon), Laenen 16 (Van Looveren), Perin 15, Van Dooren 7. Libero: Verstraete.

Star of the game

Michiel Fransen