Tania Mintjens stelt zich na nieuwe aanval vragen bij strategie Paul Gheysens: “Wordt de verkoop van Antwerp overwogen?”

De maat is vol voor KTM Beheer, de vennootschap van Tania Mintjens die eigenaar is van de gronden van de Bosuil. De nieuwe uithaal van de Antwerp-baas noopt haar tot “transparantie”, zegt ze.

“Gezien de frontale aanval van gisteren zit er niets anders op dan volledige klaarheid te scheppen. We gaan deze discussie in alle openheid ook niet uit de weg. KTM Beheer of mevrouw Tania Mintjens hebben niets te verbergen.”

“De tactiek van Ghelamco lijkt dan ook te zijn: ofwel een akkoord op hun voorwaarden, ofwel geen akkoord en de zwartepiet hiervoor doorspelen aan ‘Mintjens’. In dit laatste geval bestaat er allicht een Plan B (of veeleer het ‘echte’ plan).”

“Waarvoor moet de favoriete zondebok dan opdraaien? Moeten we ons vragen stellen over de oprechte intenties van Ghelamco als vastgoedontwikkelaar? Spelen de moeilijke marktomstandigheden waarin de vastgoedmarkt vandaag verkeert een rol? Of wordt de verkoop van de club overwogen en vormen daarbij de gronden een substantiële meerwaarde?”

Hieronder leest u de integrale communicatie van Tania Mintjens:

“De schuld wordt weer bij mevrouw Mintjens gelegd. Terwijl in ons voorstel de billijke belangen van Ghelamco als vastgoedpromotor gerespecteerd werden en evenwichtig werden afgewogen met de belangen van de club. In de realiteit werd het voorstel van Tania Mintjens vrijwel volledig van tafel geveegd door Paul Gheysens. Hij wil in feite de gronden voor 99 jaar en er verder zowat mee doen wat hij wil. Daarbij is er vandaag geen enkele garantie dat de twee tribunes effectief zullen gebouwd worden, noch dat de huidige aandeelhouders aan boord blijven.”

“Door de impasse heeft men het nodig gevonden uit te halen naar de ‘eigenares en haar entourage’. We betreuren ten zeerste het taalgebruik dat totaal ongepast is, opruiend en zeker niet bijdraagt tot een sfeer waarin constructief kan gewerkt worden. Dit is trouwens geen alleenstaand geval. Integendeel, het maakt deel uit van een lang uitgesponnen reeks van intimidaties, (bedekte) bedreigingen, framing in de media, ongepaste roddels, etc.”

“Gezien de frontale aanval van gisteren zit er niets anders op dan volledige klaarheid te scheppen. We gaan deze discussie in alle openheid ook niet uit de weg. KTM Beheer of mevrouw Tania Mintjens hebben niets te verbergen.”

“Uit het feitelijk relaas kunnen we enkel besluiten dat er geen ‘willingness to deal’ bestaat vanwege de heer Gheysens. Geen echte goesting om tot een akkoord te komen. Van een toenadering is helaas geen sprake. Integendeel, de positie wordt enkel verstrakt. De redelijkheid is ver zoek.”

“De tactiek van Ghelamco lijkt dan ook te zijn:

- Ofwel een akkoord op hun voorwaarden, zonder enige garantie op de bestemming van het stadion, noch het bouwen van de twee tribunes

- Ofwel geen akkoord en de zwarte piet hiervoor doorspelen aan ‘Mintjens’.”

“In dit laatste geval bestaat er allicht een Plan B (of veeleer het ‘echte’ plan).

Immers, het massaal verspreide bericht van Antwerp stelt enkel - in schaamteloze bewoordingen - een probleem aan de kaak (zonder enige feitelijke onderbouw). Maar er wordt aan ‘het probleem’ verder geen gevolg gegeven... Wat kan dan het doel of het nut zijn van dergelijke ‘bazooka communiciatie? Een tweede luik met Plan B, waarvoor alvast ‘op voorhand’ een zondebok dient gevonden te worden.”

“Waarvoor moet de favoriete zondebok dan opdraaien? Moeten we ons vragen stellen over de oprechte intenties van Ghelamco als vastgoedontwikkelaar? Spelen de moeilijke marktomstandigheden waarin de vastgoedmarkt vandaag verkeert een rol? Of wordt de verkoop van de club overwogen en vormen daarbij de gronden een substantiële meerwaarde?”

“Financiële belangen kunnen in conflict komen met clubbelangen. KTM Beheer en mevrouw Mintjens hebben alvast geen kennis van ‘het’ Plan B. Ons bereiken wel berichten met mogelijke scenario’s, waarbij de stad Antwerpen al dan niet een (belangrijke) rol wordt toegedicht. Speculaties die veel onzekerheid creëren.”

“Wat er ook van moge zijn, de club Antwerp en haar grote, trouwe supportersschare verdienen duidelijkheid en redelijkheid. En wel snel. En geen schimmenspel, een commedia dell’arte van een slechte kwaliteit met duistere motieven op de achtergrond. Zoals zwaaien met de rood-witte vlag om andere, financieel-commerciële belangen te maskeren...”

“Kortom, hierbij een dringende oproep: laat de maskers vallen. Niks meer, niks minder.”

Uiteraard blijven we bereid om met de club verder te spreken over mogelijke oplossingen. De deur voor ‘de club’ blijft dus wel degelijk open. Er werd gisteren trouwens al geprobeerd contact te hebben met de CEO van de club, maar dat is helaas tot op heden niet gelukt.”

“Mocht het helpen om tot een correcte en respectvolle dialoog te komen, dan stellen we voor een professionele bemiddelaar aan te duiden. opelijk kunnen dan de standpunten wel uitmonden in een billijk, evenwichtig akkoord. In het belang van de club.”