Talisman wordt uitblinker: Majeed Ashimeru, de missing link van Anderlecht

Beloftenaanvoerder Théo Leoni, gisteren in de selectie van de A-ploeg, komt tijdens de interviews van Majeed Ashimeru even tussenbeide om met complimentjes naar de Ghanees te strooien.

Leoni heeft daar alle reden toe. Ashimeru heerste gisterenmiddag nog maar eens op het Anderlecht-middenveld. Dit keer met een assist voor de openingsgoal van Zirkzee en een cruciale balverovering die de penaltyfout inluidde. Man van de match.

Achteraf kan Ashimeru in de ‘mixed zone’ zijn glimlach geen moment wegsteken. “Of dit mijn beste wedstrijd voor Anderlecht was? Maybe. Al kan ik je wel garanderen dat ik nog veel progressie kan boeken, net als het hele team. Hoe dan ook: ik ben heel gelukkig, voel me fysiek top en mentaal goed in m’n vel. Achteraf hebben we in de kleedkamer goed gefeest, onder leiding van feestbeest Kouamé. (lacht) De fans waren opnieuw geweldig. Deze overwinning geeft het team een serieuze boost.”

Talisman

Ook de prestaties van Ashimeru zélf stuwen Anderlecht de laatste weken vooruit. Sinds hij begin februari, thuis tegen Eupen, voor het eerst in drie maanden aan de aftrap stond, verloor Anderlecht niet meer. Sterker nog: paars-wit pakte zestien op achttien en kwalificeerde zich voor de bekerfinale.

Het verticale voetbal van de offensief ingestelde Ashimeru is daar een belangrijke factor in. Een wereld van verschil met Olsson, die gisteren last minute ziek moest afhaken. De Zweed was maandenlang incontournabel en een rustgevende pion op het middenveld, maar de aanvallende impulsen ontbraken te vaak. Die vindt Anderlecht dezer dagen in de vorm van Ashimeru. “Maar natuurlijk vervul ik ook mijn defensieve taken.”

De ‘missing link’ van paars-wit.

Ashimeru, immer bescheiden: “Het is een mooi compliment dat dat wordt gezegd, maar iedereen is hier in eerste instantie om het team te helpen. Ik dus ook. Alleen als collectief kunnen we onze doelen bereiken.”

Die zijn kristalhelder: de Croky Cup winnen en een plaats in de Champions’ play-offs veroveren. “We zitten meer dan ooit op het goede spoor”, verzekert Ashimeru. “Al moeten we het stap voor stap blijven bekijken. Er zijn nog belangrijke matchen op komst en volgende week zou het er helemaal anders uit kunnen zien.”

Geel vermeden

Dat klopt. Ashimeru beseft zelf ook dat de verplaatsing naar Gent een sleutelwedstrijd wordt in de strijd om de top vier. Gelukkig voor Anderlecht pakte de Ghanees gisteren geen geel, anders had hij de trip naar de Ghelamco Arena door schorsing moeten missen. “Ik geef toe dat ik vandaag (gisteren, red.) iets voorzichtiger ben geweest”, grijnst hij. “Al zinspeel ik nog niet op een schorsing vlak voor de play-offs. We zullen zien.”

Wanneer dat vijfde gele karton ook valt, het zal sowieso een aderlating zijn voor Anderlecht. Ashimeru geeft paars-wit dezer dagen vleugels.

“More to show of me”, waren zijn slotwoorden, nog steeds even breed glimlachend.

Dat belooft.

