Tahith Chong, ex-speler van Club Brugge, in eigen huis overvallen met mes letterlijk op de keel

Omstreeks drie uur in de nacht beleefde de Nederlander zijn ergste nachtmerrie. Toen hij zijn ogen opende zaten er drie inbrekers hem aan te staren. Ze wisten naar verluidt perfect waar ze mee bezig waren en bevalen hem zijn dure spullen te geven. Niet enkel geld, maar ook dure merkkledij en luxetassen. Na de overval vertrokken ze opnieuw, alsof er niets gebeurd was. “Het was een verschrikkelijke nacht voor Tahith”, valt te horen bij zijn entourage in ‘The Sun’. “Het leek wel een professionele bende die zulke overvallen vaker pleegt. Er is ongetwijfeld een link naar de overval van Paul Pogba.”

Vijfde inbraak sinds Kerstmis

Manchester lijkt wel het Walhalla voor inbrekers. En dan vooral huizen van voetballers. De overvallenplaag begon in december 2021 wanneer Victor Lindelöf (Man U) overvallen werd. Hij speelde op dat moment een wedstrijd met de Red Devils. Ook ploeggenoot Jesse Lingard werd beroofd. Naar verluidt zou er meer dan honderdduizend euro gestolen zijn bij hem. De blauwe zijde van Manchester bleef ook niet gespaard. Enkele weken geleden werd linksachter Cancelo beroofd toen zijn familie en hijzelf in het huis aanwezig waren. In tegenstelling tot Chong verweerde Cancelo zich, met verwondingen als gevolg. Na de match tegen Atletico op Old Trafford, arriveerde Pogba in een bijna leeggeroofde villa in Manchester. De politie denkt dat het tonen van hun luxe op sociale media de reden is van de vele inbraken. Enkele foto’s of korte video’s is al genoeg voor professionele inbrekers om een hele inbraak voor te bereiden.