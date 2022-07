Tadej Pogacar houdt van La Planche des Belles Filles, morgen nog nét iets meer: “Want mijn verloofde zal staan wachten op de top”

TOUR DE FRANCEHoud u vast aan de takken van de bomen, want Tadej Pogacar (23) is van plan om er morgen opnieuw serieus aan te schudden. Zijn eerste gele trui en ritwinst volstaan niet. Op La Planche des Belles Filles wil hij meer. Want Urska wacht. “Ik kan amper wachten om naar daar te gaan.”

Weinig plekken in Frankrijk die zo speciaal zijn voor Tadej Pogacar als La Planche des Belles Filles. De Sloveen veroverde er twee jaar geleden zijn eerste gele trui en won er zijn eerste Tour de France — remember zijn fenomenale tijdrit waarin hij Roglic uit het geel fietste. “Een mooie herinnering voor Tadej”, zegt UAE-baas Mauro Gianetti. “Straks zullen de emoties van toen opnieuw bovenkomen en dat gaat hem een kick geven.”

De concurrentie is gewaarschuwd. Pogacar steekt niet weg dat hij grote plannen heeft. Op de persconferentie van gisternamiddag vertelde hij dat hij morgen heel graag een tweede keer wil winnen. Voor een ‘belle fille’. “Het wordt een speciale rit voor me”, zei hij. “Ik hou van die klim, maar deze keer is het extra bijzonder. Mijn familie zal er zijn en mijn verloofde wacht op de top. Ik kan amper wachten om naar daar te gaan.”

Volledig scherm Urska Zigart. © Polaris

Dat belooft. Het hele peloton heeft ondertussen gezien hoe goed de man is: de manier waarop hij in Longwy op de korte helling naar winst en geel sprintte, boezemt angst in. Bij Jumbo-Visma deden ze niet flauw: “Pogacar was indrukwekkend”, klonk het daar. Volgt morgen deel twee? Pogacar riep zichzelf nog heel even tot de orde. Urska of niet, hij is van plan om zijn verstand te gebruiken. “Ik wil het proberen en ga mijn best doen, maar als ik niet win, hoeft dat geen drama te zijn. La Planche des Belles Filles is een aparte beklimming. Je moet voluit gaan van de voet tot de top, maar je moet ook opletten dat je niet ontploft.”

Ploegbaas Mauro Gianetti vindt die voorzichtigheid niet verkeerd. Al hoopt hij wel een overtuigende kopman te zien. “We zitten met een heel nieuw gegeven. Dit is de allereerste grote klim in de Tour. Voor mij is dit de eerste echte test voor de klassementsmannen. De uitkomst is belangrijk. Voor de tijdsverschillen, maar ook voor jezelf: als renner wil je bevestiging dat je goed bezig bent.”

Volledig scherm 19 september 2020: Pogacar op weg naar de (eind)winst op La Planche des Belles Filles. © Pool via REUTERS

Eerlijk, Pogacar is niet van het twijfelende type. Zo vertelde hij hoe zijn ritzege in Longwy bijna toevallig tot stand kwam. “Eigenlijk was ik niet zo veel bezig met de rit van gisteren”, zei hij. “Ik wilde wachten tot La Planche om een eerste keer iets te proberen, maar de ploeg overtuigde me. ‘Dit is iets voor jou’, zeiden ze. Ze geloofden er meer in dan ik zelf. En dus ging ik mee met ‘the flow’. ‘s Morgens had ik zeker niet gedacht dat ik ging winnen.”

Natuurlijk geeft dit vertrouwen. Gianetti: “Dit was echt een zware rit. 2.700 hoogtemeters en bijna 50 per uur gemiddeld. En dan zo’n sprint. Het was een fantastische dag.”

Daar had ook een lelijk randje aan kunnen zitten. Vroeg in de etappe kregen twee ploegmaats van Pogacar het moeilijk. Georges Bennett en Marc Hirschi losten al heel vroeg. Uiteindelijk konden ze weer aansluiten, maar toch: goed nieuws lijkt dit niet. Opnieuw Gianetti: “Hirschi heeft al sinds de eerste rit pijn in zijn knie na zijn val. Vooral in het begin van de rit heeft hij het lastig. Als zijn knie warm is, gaat het beter. Ook Bennett voelt zich niet top na zijn val in de kasseirit. Ja, we zijn even bang geweest. Gelukkig konden ze terugkeren.”

Pogacar gaat zijn ploeg absoluut nog nodig hebben, maar Gianetti ziet de Tour toch vooral als een confrontatie tussen de toppers. “Op La Planche des Belles Filles is het man tegen man. Motivatie maakt daarbij een groot verschil. Mijn lievelingskoers was vroeger Luik-Bastenaken-Luik: zelfs als ik niet goed was, reed ik er goed. Als Tadej een extra uitdaging ziet in deze rit, is dat iets heel positiefs.”

Volledig scherm © ANP / EPA