Tadej Pogacar gaat er even bij zitten na neutralisatie: massale valpartij eist twee opgaves

Yari Verschae­ren revali­deert in Oostenrijk van kruisband­bles­su­re: “Mijn loopschoe­nen weer aan, dáár kijk ik naar uit”

Een knak in de knie. Een wanhopige blik gevolgd door een ferme vloek. Drie en een halve maand geleden stond de wereld van Yari Verschaeren heel even stil. Maar de tien van Anderlecht heeft zijn blik weer op de toekomst gericht en revalideert deze week in het bijzijn van zijn ploegmaten op stage in Oostenrijk. “Het is logisch dat de club een vervanger zoekt. Dat zou niet de eerste keer zijn.”