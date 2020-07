Sven Nys waarschuwt voor intensief sporten met mondmasker: “Dat is gevaarlijk” HAA

29 juli 2020

16u21

Bron: Twitter 3 Voormalig veldrijder Sven Nys waarschuwt op Twitter voor het dragen van een mondmasker tijdens intensief sporten. “Dat is gevaarlijk”, zegt hij. “Aanraden om alleen te sporten of in je eigen bubbel is veel belangrijker.”

Op verschillende plaatsen worden mondkapjes momenteel opgelegd tijdens het sporten. Onder meer in Gent en Leuven is het voortaan verplicht om op drukke plaatsen tijdens het joggen, lopen of fietsen mond- en neusbescherming te dragen. Ook in Antwerpen was dat aanvankelijk zo, maar uit een politieverordening die Antwerps gouverneur Cathy Berx vandaag heeft ondertekend, blijkt dat een kapje dragen niet langer verplicht is tijdens intensief en contactloos sporten.

De wijziging wordt gemotiveerd met een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat stelt “dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt”.



Ook oud-profcrosser Sven Nys waarschuwde deze namiddag voor de risico’s van intensief sporten met een mondmasker. Op Twitter schreef hij dat het gevaarlijk is. “Het brengt meer mensen in een ziekenhuis. Zeker bij zomerse temperaturen. Aanraden om alleen te sporten of in je eigen bubbel is veel belangrijker”, aldus Nys. (Lees verder onder deze tweet)

Hoe ongezond is sporten met een mondmasker nu? Volgens inspanningsfysioloog Peter Hespel, verbonden aan de KU Leuven en begeleider van vele topsporters, bestaan er daar nog “onvoldoende wetenschappelijke gegevens” over. “Persoonlijk meen ik niet dat lopen of fietsen met een masker schadelijk is, en al zeker niet bij lage intensiteiten”, zo verklaarde hij deze week nog in deze krant.

Hespel beaamt wel dat een mondmasker de ademhaling bemoeilijkt, en hierdoor de uitwisseling van zuurstof- en koolstofdioxide belemmert. “De impact wordt groter naarmate de inspanning toeneemt", aldus de expert. Hij raadt dan ook aan om minder intensief te sporten met een mondkapje. “Met een ademhaling die niet in overdrive gaat, wordt het al een stuk makkelijker. Las ook regelmatig een pauze in om indien nodig terug even op adem te komen, en stop met je inspanning van zodra je je duizelig voelt worden.”

