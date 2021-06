Supporters bereid om Deense quarantainevereiste naast zich neer te leggen: “Een coronaboete voor de Duivels? Die riskeren we wel”

Volgende zaterdag, 12 juni, start voor de Rode Duivels het EK voetbal. In Sint-Petersburg zal onze nationale elf Rusland proberen te kloppen. Lukaku en co zullen daarbij op de steun kunnen rekenen van 461 Belgische supporters die via 1895 Official Belgian Fan Club een ticket hebben gekocht. Hoeveel fans de tweede groepswedstrijd in en tegen Denemarken zullen meemaken, is, tien dagen voor die match, compleet onduidelijk. Zoals we afgelopen weekend al schreven, geldt in Denemarken de regel dat wie het land binnenkomt minstens vier dagen in quarantaine moet. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor mensen die al meer dan twee weken volledig gevaccineerd zijn of voor wie de voorbije acht maanden Covid-19 heeft gehad.