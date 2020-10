Superfan, die intussen 9.200 euro ophaalde voor Anderlecht, lanceert nieuw idee Pieter-Jan Calcoen

13 oktober 2020

06u53 2 Anderlecht Anderlecht-fan Etienne Wils blijft ideeën lanceren. Nadat hij een ophaling organiseerde - hij zit aan 9.200 euro voor de clubkas -, oppert hij nu dat de supporters ook aandelen zouden moeten kunnen kopen.

"Eerlijk: ik had er meer van verwacht." In april begon Anderlecht-supporter Etienne Wils een steunfonds voor zijn paars-wit. "Ik had gelezen dat het financieel moeilijk was. En aangezien ik wilde vermijden dat we in de toekomst onze grootste talenten zouden moeten laten gaan - zoals nu wel met Jérémy Doku gebeurd is -, opende ik die rekening. Er zijn meer dan 100.000 mensen met een hart voor Anderlecht, een paar honderdduizend euro leek me bijgevolg makkelijk haalbaar, maar amper 150 fans hebben tot dusver iets gestort. De impact van corona, zeker? Maar dan nog... Ik had op meer dan de huidige 9.200 euro gehoopt."

Mee uit moeras trekken

Al was het maar omdat Anderlecht de centen goed kan gebruiken. De recordkampioen stevent af op een verlies van ongeveer 36 miljoen euro, de schuldenberg bedraagt bijna honderd miljoen euro. Maar het steunfonds van Wils zal die put zéker niet weten te dichten. Het management hoopt dat de aandeelhouders willen instemmen met een kapitaalsverhoging, zij hebben bedenktijd gevraagd. "Ze bougeren niet veel", merkt Wils, die dan ook meer supportersparticipatie wil. "Het zou beter zijn, mochten ook de fans aandelen kunnen kopen. Dan zijn we écht betrokken. En kunnen we de club makkelijker mee uit het moeras trekken."

De actie van Etienne loopt nog steeds via het rekeningnummer BE46 9733 8561 4036. (PJC)

