Strijdvaardig Antwerp slikt in de slotfase fataal tegendoelpunt en gaat met 2-1 onderuit bij Olympiakos - Priske: “We verdienden meer”

Europa LeagueDomper op de feestvreugde. Als enige Belgische ploeg in Europa blijft Antwerp deze week met lege handen achter. ‘t Zag er nochtans lang goed uit, daar in Athene. Eén ongenode gast verbrodde het Antwerpse feestje. Olympiakos won met 2-1, dankzij een late treffer van Reabciuk. Zonde.

Weinig dingen zo gênant dan de enige zonder gepaste outfit zijn op een verkleedfeestje. Club Brugge, Genk en Gent zetten de toon en pakten allemaal iets in Europa. Ze droegen allen hun steentje bij tot de Belgische coëfficiënt. Antwerp kon en mocht tegen Olympiakos niet achterblijven. Want een party was het wel, daar in het Georgios Karaiskakis-stadion. 22.000 zotte Grieken en 400 al even voetbalgekke Antwerpenaren, weliswaar weggestopt in een hoekje van de immense voetbaltempel, maar daarom niet minder enthousiast, hadden er zin in. ‘t Was een heksenketel.

“Dezelfde teamspirit als in de laatste 10 minuten op Eupen”, wou Brian Priske tegen Olympiakos zien. De Deense coach van Antwerp koos voor een 4-4-2, met Samatta voorin naast Frey. Achterin kreeg Almeida de voorkeur op Dessoleil als vervanger van Engels. Voor zowel Almeida als Samatta was het de eerste basisplaats bij de Great Old. Olympiakos deed het zeer verrassend zonder oudgediende Mathieu Valbuena. In zijn plaats stond de pas 20-jarige Aguibou Camara aan de aftrap. Trainer Pedro Martins koos jeugdigheid en energie boven klasse en ervaring. Camara, die deze zomer Lille B verruilde voor Pireaus, is een ruwe diamant waar nog veel slijpwerk aan moet gebeuren, maar dat hij kan voetballen, zou snel duidelijk worden.

Antwerp begon onbevangen aan de partij. Samatta kon al in minuut 2 op doel koppen. Grote kans meteen voor de Great Old. Aan de overkant stak Onyekuru zijn neus aan het venster, trapte El Arabi van dichtbij op Almeida en besloot Camara te soft op Butez. Antwerp raakte in die openingsfase de bal te snel kwijt. Olympiakos zat er kort op. Dat overwicht werd ei zo na beloond met de 1-0, maar Cissé, centrale verdediger en een béér van een vent, kopte naast. Olympiakos, voetballend richting ‘Gate 7', hun beruchte ultra’s, voerde de druk op. Een Griekse waterkoker was het, die met de minuut heter werd.

Een kleine tien minuten voor rust leek de match een eerste kookpunt te bereiken. El Arabi scoorde, maar na tussenkomst van de VAR ging het feestje niet door. De Marokkaan stond een teenlengte buitenspel. Ook aan de overkant werd het warm. Fischer krulde het leer maar nét naast. Antwerp kwam steeds beter in de match. De voetbalwedstrijd werd een partijtje pingpong. Camara punterde op Butez, Samatta kopte opnieuw naast. Gróte kans was dat.

In geen tijd was de eerste helft voorbij. Olympiakos - Antwerp: elk 7 schoten op doel, elk 3 corners, elk 2 grote kansen. Goals vielen er niet, maar daar kwam na rust snel verandering in. Nainggolan liet Mady te makkelijk voorzetten, El Arabi troefde Almeida af. 1-0, domper op de Antwerpse feestvreugde. Gelukkig waren er nog 40 minuten te spelen en bleef ook Antwerp dreigen. Priske voerde de druk nog op, haalde Nainggolan en Miyoshi naar de kant en bracht Gerkens en Benson in. Bekentenis: we zijn fan van die laatste. Flitsenvoetballer, oké, en zijn lampje springt niet altijd aan, maar áls hij in zijn dagje is, kan ‘Bennie’ heerlijk voetballen. Hoe hij een kwartier voor tijd naar binnen kapte en de bal met z’n linker richting verste paal krulde: lekker. De kopbal van Samatta was nu wél goedgericht, de Tanzaniaan buffelde staalhard binnen. Kennen ze op de Bosuil de Samagoal-song al? 1-1, met nog een kwartier te gaan.

De Great Old fans, in dat ene hoekje van het stadion, zetten alvast hun feestneus op. Helaas, plots dook er een Moldavische party pooper op. Linksback Oleg Reabciuk trapte vijf minuten voor tijd al vallend de bal in de verste winkelhaak. Zo’n goal maakt-ie nooit meer. Enkel het Griekse rood-wit danste.

Zonde voor Antwerp, want een puntje zat er echt wel in. Nu blijft het met lege handen achter, Bataille pakte in blessuretijd nog rood. Kelk en bodem, zoiets.

Volgende keer toch maar die dresscode respecteren, Antwerp.

Trainer Brian Priske: “Je moet ook op moeilijke verplaatsingen punten pakken”

Antwerp-coach Brian Priske zag ondanks de nederlaag een goede wedstrijd van zijn team: “We hadden een goede defensieve organisatie en gaven weinig kansen weg. Het is niet makkelijk om hen uit de zestien te houden, want ze hebben heel goede spelers voorin. Maar ik denk dat wij meer verdienden, minstens een punt.”

Door het verlies neemt de druk op de volgende Europese wedstrijd van de Great Old, thuis tegen Eintracht Frankfurt, wel toe. “Maar die is er altijd bij Antwerp en moet er zijn”, bleef Priske kalm voor de camera’s van Sporza. “We zijn blij als we thuis spelen en weten dat we daar ook in de Europa League goede matchen kunnen spelen. Maar je moet ook op moeilijke verplaatsingen punten pakken. Vandaag was een kans om er één, en misschien ook drie, te pakken.”

Birger Verstraete: “Iedereen zal zeggen dat we meer verdienden, maar daar zijn we niets mee”

Birger Verstraete zat met een zuur gevoel na de wedstrijd: “We laten niet één maar drie punten liggen. Het is onze eigen fout, we gaan bij beide goals in de fout en hebben zelf drie of vier open kansen gehad, maar maken er maar één af. We staan nu met nul punten. Iedereen die de wedstrijd gezien heeft, zal zeggen dat we meer verdienden, maar daar zijn we niets mee.”

