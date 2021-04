Strijdende Rode Duivels missen EK in Finland met één doelpunt verschil

Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat het verschil tussen beide landen minimaal zou zijn. De Finnen staan zestiende op de ranking, de Belgen negentiende. De eerste kansjes waren voor de Rode Duivels. Sababti schoot in het zijnet, Ghislandi voorlangs. Meer en meer eisten onze landgenoten de bal op. Finland dreigde op stilstaande fasen. Verdedigend stak het Belgische spel goed in elkaar. Sababti moest wel even aan de noodrem trekken, toen Vanha zich doorzette. Geel was het gevolg. Idrissi keerde de vrije trap. Seconden voor de rust pakte Leo nog uit met een gewaagd vluchtschot dat over het doel ging. De 0-0 ruststand was atypisch in het zaalvoetbal.

Tweede helft

Beide teams begonnen de tweede helft met dezelfde starting five. De schrik om een doelpunt tegen te krijgen bleef beide ploegen aanvankelijk verlammen. Balverlies van Adnane leidde meteen een tegenaanval in die werd afgerond door Vanha. Meteen moesten de Rode Duivels uit hun schelp komen. Ettalaki kon zich doorzetten, maar werd finaal gestuit. De thuisploeg kon nu meer dreigen op de tegenaanval. Belgische kansen bleven in het begin van die tweede helft schaars. Afstandsschoten waren niet zuiver genoeg om Savolainen te bedreigen. Sababti schoot na een knappe actie voorlangs. In de laatste vijf minuten bracht bondscoach Bachar met Leo een vijfde veldspeler in. Het leverde meteen succes op. Adnane draaide goed rond zijn as en maakte zijn eerder gemaakt foutje goed. Nauwelijks één minuut later was de droom over. Vanha kon van dichtbij zijn tweede doelpunt aantekenen. Andermaal gingen de Rode Duivels met een vliegende keeper spelen. Autio strafte dat van op de eigen speelhelft meteen af. Nauwelijks twintig seconden later scoorde Diniz Pinheiro de aansluitingstreffer. In de slotfase kreeg Leo (zeer licht) rood voor een charge na een nieuw balverlies van Adnane. Met een man minder werd het een ongelijke strijd. Het slotoffensief leverde het verlossende doelpunt niet meer op.

Ahmed Sababti

Eens te meer was Ahmed Sababti de grote uitblinker bij de Rode Duivels. Ook hij kon het tij in de slotfase niet meer keren. “De ontgoocheling is zeer groot. We hadden echt kans om ons te kwalificeren voor het EK. De eerste helft was gesloten, kansen waren schaars. Beide ploegen speelden op veilig. Een foutje na de rust brak alles open en dat was jammer, want organisatorisch stond het goed. Toch kwamen we terug tot 1-1 en was alles weer mogelijk. De Finnen kwamen echter te snel weer op voorsprong. In de slotfase zat er niets anders op dan risico’s te nemen. Het was alles of niets. We waren op achtervolgen aangewezen, maar ook dan bleven we geloven in onze kansen. Spijtig genoeg heeft het niet mogen zijn, want Finland was geenszins sterker dan België.”

De ploegen

Finland : Savolainen, Autio, J. Kytölä, Hosio, M. Kytölä (starters), Intala, Kangas, Pikkarainen, Vanha, Junno, Jyrkiäinen, Pöyliö, Korsunov, Korpela.

België : Idrissi, Rahou, Ahmed Sababti, Adnane, Diniz Pinheiro (starters), Meyers, Abdelhakim Sababti, Teixeira, Dahbi, Ghislandi, Ettalaki, Leo, El Fakiri, Paulus.

Doelpunten : 24’ Vanha (1-0), 35’ Adnane (1-1), 36’ Vanha (2-1), 37’ Autio (3-1), 38’ Diniz Pinheiro (3-2).

Eindstand groep 7

Eindstand groep 7: 1. Italië 15p., 2. Finland 10p., 3. België 7p. 4. Montenegro 3p.