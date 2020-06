Striemende kritiek van Hamilton op zijn collega’s die “dood van George Floyd stilzwijgen”: “Ik ben een van de weinig gekleurde mensen en sta alleen” Redactie

01 juni 2020

08u00

Bron: AD.nl 0 Sport Striemende kritiek van Lewis Hamilton. Het steekt bij de Britse F1-rijder dat veel mensen in de Formule 1 in het openbaar niets zeggen over de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven is gekomen. “Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie”, klonk het op Instagram. Vanuit andere sporttakken stromen de eerbetonen intussen binnen.

Het steekt Hamilton dat veel mensen in de Formule 1 in het openbaar niets zeggen over de dood van Floyd, een voorval dat in de hele wereld voor grote woede heeft gezorgd. “Een paar van jullie zijn enorme sterren, maar zwijgen over dit onrecht. Geen enkel signaal, van niemand in deze - uiteraard door blanke mensen gedomineerde - industrie. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie”, zo richtte hij zich tot slot tot de mensen die in zijn ogen naar voren moeten treden.

Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie Hamilton richt zich tot de mensen die in zijn ogen naar voren moeten treden

Voetballers Jadon Sancho en Achraf Hakimi van Borussia Dortmund voelen ondertussen mee met de nabestaanden van George Floyd. Zij lieten na hun treffers tegen Paderborn een shirt zien met de tekst: ‘Justice for George Floyd’. Eerder op zondag vierde Marcus Thuram zijn eerste treffer voor Borussia Mönchengladbach tegen 1. FC Union Berlin (4-1) door met een knie op de grond te gaan zitten. Colin Kaepernick, een beroemde speler in het American Football, protesteerde vier jaar geleden ook zo tegen de manier waarop zwarte Amerikanen soms onderdrukt worden. Hij knielde destijds bij het volkslied.

De Amerikaanse voetballer Weston McKennie van Schalke 04 speelde zaterdag al de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (0-1) met een opvallende band om een bovenarm. Hij was niet de aanvoerder van de thuisclub maar wilde wel een boodschap afgeven. ‘Justice for George’, stond er ook op die band.

Zondag heeft ook Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong een boodschap afgegeven, via Instagram en Twitter. Datzelfde geldt voor Vanessa, de vrouw van wijlen Kobe Bryant. De dit jaar door een helikopterongeluk overleden basketballegende droeg jaren geleden al een shirt met de tekst ‘I can't breathe', om zo aandacht te vragen voor politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Tennisster Serena Williams deelde een statement-video van sportmerk Nike, iets waarnaar ook Barcelona- en Oranje-middenvelder De Jong verwees.

