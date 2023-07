“Stop met uw Vlaamse supporters te beledigen”: Theo Francken (N-VA) in de clinch met oud-wielerkampioen Philippe Gilbert

Philippe Gilbert (40), tegenwoordig wielerexpert voor Eurosport, deelde op 21 juli - ter gelegenheid van de nationale feestdag - een cartoon waarop hij te zien is in de Belgische driekleur; ook de Vlaamse vlag was aanwezig op de afbeelding, maar dan onder zijn schoenen. Hij lokte met de foto enorm veel negatieve reacties uit, o.a. N-VA’er Theo Francken was niet te spreken over “zijn gebrek aan respect voor de Vlamingen”.

“Deze Waalse volksheld post op de nationale feestdag een cartoon waarbij hij met zijn wielerschoenen trapt op de officiële Vlaamse vlag, de vlag van het volk dat het zijne onderhoudt, zelf woont hij al jaren in het belastingvrije Monaco”, klonk het scherp. “Mister Gilbert, houd u bezig met fietsen en stop met uw Vlaamse supporters te provoceren en beledigen door op onze vlag te gaan staan.”

“Een beetje onhandig”

In een reactie aan de collega’s van ‘Sudinfo’ geeft Gilbert ondertussen toe dat zijn bericht “een beetje onhandig” was, maar “ontkent hij dat hij er een politieke mening wou mee uiten”. Hij verontschuldigt zich aan degenen die “hij heeft uitgedaagd door zijn beeldkeuze” en benadrukt dat hij "heel ver af staat van de separatistische en regionale debatten in ons land”.

Het is nochtans niet de eerste keer dat Gilbert onder vuur ligt vanwege een politieke mening. In 2013 veroorzaakte hij heisa door zwaar uit te halen naar de N-VA. De wereldkampioenen wielrennen noemde de partij extremistisch en zei dat de N-VA-kiezers niet weten waarvoor ze stemmen. Ook de mensen die met een Vlaamse Leeuw naar de koers trekken, kregen een veeg uit de pan. “Ze willen alleen maar in beeld komen.”