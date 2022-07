Stewardess verwart turnkampioen Simone Biles (25) met klein kind: “Ze wilde mij een kleurboek geven”

Dat Biles verward wordt met een klein kind valt enigszins te begrijpen. De Amerikaanse turnster ziet er bijzonder jeugdig uit en meet slechts 1m42. Dan is een foutje snel gemaakt...

Biles zelf reageerde met een beschaamd gezicht op haar Instagram Stories. “Dit kan niet waar zijn. De stewardess probeerde mij een kleurboek te geven tijdens het boarden... ‘Nee, bedankt. Ik ben al 25', antwoordde ik.”

Volledig scherm © Instagram Stories

Een collega vroeg daarop nog of Biles oud genoeg was om alcohol te drinken. “Gelukkig kreeg ik wel een cocktail, dus alles is vergeven en vergeten.”

De succesvolle atlete was allicht op weg naar haar thuisstaat Texas. In Washington had ze vorige vrijdag de ‘Medal of Freedom’ ontvangen uit handen van de Amerikaanse president Joe Biden. Biles werd zo de jongst levende persoon die het ereteken ontving. “Hopelijk vind je nog een plek voor deze medaille”, grapte Biden.

Volledig scherm Biles ontving de ‘Medal of Freedom’ uit handen van de Amerikaanse president Joe Biden © Photo News

De onderscheiding is bedoeld voor burgers die een bijzonder significante bijdrage geleverd hebben aan de nationale belangen van de Verenigde Staten. Biles verkeerde in fraai gezelschap, met onder meer acteur Denzel Washington, LGBTQI-icoon Megan Rapinoe en Gabrielle Giffords (de Democratische politica die tijdens een aanslag in 2011 in het hoofd geschoten werd; nvdr).

Volledig scherm Voetbalster Megan Rapinoe is een voetbalster die zich inzet voor allerlei maatschappelijke thema's. © REUTERS

Volledig scherm Gabrielle Giffords raakte zwaargewond tijdens de aanslag in 2011. © AP