Steven Defour ziet KV Mechelen voorsprong uit handen geven na rode kaart Schoofs: “Uitsluiting veranderde de hele wedstrijd”

“In de eerste 45 minuten speelden we Charleroi van het kastje naar de muur en terug”, analyseerde trainer Defour de eerste helft van zijn jongens. “Met 2-0 beloonden we onszelf karig. De rode kaart voor Rob (Schoofs, red.) veranderde de hele wedstrijd. Die tackle was onnodig, dat weet hij ook wel. Maar goed: in het eerste kwartier na de pauze was er eigenlijk weinig aan de hand. Door een afgeweken schot kwam Charleroi opnieuw in de wedstrijd. Nadien kregen we het enkele minuten lastig en incasseerden we snel de 2-2. Vervolgens was het pompen of verzuipen. Misschien moet je op het einde van de wedstrijd nog tevreden zijn met een gelijkspel, al zou een nederlaag onverdiend geweest zijn.”

Defour prees zijn spelers voor de kwaliteit aan de bal in de eerste helft en voor de mentaliteit na de pauze. “Ik trof een teleurgestelde kleedkamer aan. Ik heb de spelers complimenten gegeven voor hun fantastische eerste helft. Ze deden alles goed in balbezit en creëerden kansen om drie of zelfs vier goals te maken. Na de pauze hebben de jongens gevochten voor elke centimeter grond. Ik kan ze vandaag niets verwijten. Als je die kwaliteit en mentaliteit combineert, moeten we ons weinig zorgen maken tot het einde van het seizoen.”

In vergelijking met de partij tegen Zulte Waregem van donderdag stonden Van Hecke, Bates en Van Hoorenbeeck achterin. Drie noodgedwongen wijzigingen door de blessures van Walsh - die nog wel probeerde in de opwarming - en Vanlerberghe en de schorsing van Lavalée. “Eigenlijk hadden we met Bolingoli en Storm ook liever wat minder risico willen nemen. Maar nood breekt wet. Ik kan de jongens alleen maar feliciteren.”

Malinwa blijft zo hangen tussen de Europe Play-offs en de degradatiezone. “Als we winnen, wordt er gesproken over een plek in de top acht. En als we verliezen, wordt er naar beneden gekeken. Ik denk dat we het wedstrijd per wedstrijd moeten blijven bekijken. Het belangrijkste dit seizoen is dat we zo snel mogelijk veilig zijn.”

