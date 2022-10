Steun voor Kompany, een tik op de vingers voor Marc Van Ranst of een beklijvend gesprek met Jan Boskamp: straffe werken van Hugo Camps op een rij

Europa League Union verdiende al 9,16 miljoen euro prijzen­geld in Europa

Het prijzengeld in de Europa League is minder vet dan in de Champions League, maar de teller van Union dikt dit seizoen al aan tot 9,16 miljoen euro. De uitschakeling in de derde CL-kwalificatieronde tegen Rangers FC was al goed voor een cheque van 500.000 euro. De groepsfase van de Europa League levert d’office 3,63 miljoen euro op. De 13 op 15 punten verzekeren Union al van 2,73 miljoen euro. De groepswinst zorgt voor een bonus van 1,1 miljoen euro en de directe plaatsing voor de achtste finales brengt 1,2 miljoen euro op. Niet slecht geboerd dus voor Union.

28 oktober