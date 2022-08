Sterk spelende David Goffin gaat fysiek ten onder in openingsronde US Open: “Begin vijfde set had ik overal krampen”

Twee wedstrijdjes had David Goffin gewonnen in de maand augustus. Zonder denigrerend te doen was dat ‘maar’ in de kwalificaties van Cincinnati. En zonder vervolg, ook dan weer. Washington, Montréal, Winston-Salem, telkens eruit in ronde een. Een gebrek aan ritme, timing, vertrouwen volgens hemzelf. Vreemd, zo na zijn knappe kwartfinale op Wimbledon. Dinsdag in zijn eerste ronde op de U.S.Open tegen het Italiaanse reekshoofd Lorenzo Musetti was daar allemaal weinig van te merken. Goffin was goed. Heel goed bij momenten. Hij toonde gedurende meer dan vier uur en half, en ondanks de brutale omstandigheden, zijn beste benen.

Zijn attitude was prima ondanks enkele zuiderse heethoofden in de tribunes en zijn tennis dwong kansen af. Veel kansen. 5-2 dubbele break in set vijf, kon bij 6-5 voor de derde keer uitserveren. 7-4 voor in de supertiebreak, 8-7 met een makkelijke forehand in zijn racket. Hij miste ze allemaal. Spijtig, o zo spijtig. “Ik had me verwacht aan een zware partij in moeilijke omstandigheden”, stamelde een aangeslagen Goffin na afloop. “Maar het ging beter en beter naarmate de wedstrijd vorderde. Bij 6-3, 5-2 in set vier en vijf voelde ik dat ik duidelijk de betere was. Solide. Maar begin vijfde set voelde ik ook overal krampen komen opzetten. Elk opslaggame werd een gevecht. Ik hield het nog een tijdje vol maar op het einde kon ik mijn racket niet meer vasthouden. Krampen in mijn benen, krampen in mijn voorarm. Kon niet meer serveren of een forehand slaan. Ik had nog kunnen winnen maar met zijn goede handen slaagde hij erin toch nog veel ballen terug te brengen en te doen wat er nodig was om terug te komen. Het was een mooi duel maar ook na de match had ik nog krampen in de kleedkamer. Niet makkelijk.”

Ergens onbegrijpelijk dat Goffin, 31 jaar ondertussen en toch al wat circuitkilometers op de teller, op geen enkel ogenblik om de kinesist vroeg in dat slotbedrijf. Voor krampen mag dat maar één keer per match maar er zijn genoeg spelers die enkele ‘blessures’ uitvinden om de kine even over die benen of arm te laten gaan. Goffin te eerlijk? Vijgen na Pasen. De Luikenaar zocht naar positieve signalen. “Ik heb mijn regelmaat teruggevonden”, zuchtte hij. “En je zag dat eens ik die constante opnieuw in mijn spel heb en ik goed beweeg dat het heel goed gaat. Alles was nog niet perfect maar ik voel dat ik me toch wat bevrijd heb. Het is natuurlijk jammer, want dit is het soort matchen dat me had kunnen lanceren in het tornooi (in ronde twee wachtte de Hollandse qualifier Gijs Brouwers, nummer 181 van de wereld, red). Op zijn minst zit ik hier nu iets minder gefrustreerd dan na mijn vorige wedstrijden. Ook al doet de nederlaag pijn toch voel ik me beter dan tijdens mijn laatste matchen hier in Amerika.”

Goffin heeft nu even tijd om te bekomen van deze veldslag en kan zich dan opmaken voor de poulefase van de Davis Cup in Hamburg, om de maand september af te sluiten op het ATP 250-tornooi van Metz. Hij heeft geen punten te verdedigen tot het einde van het seizoen. Om op te schuiven op de wereldranglijst moet hij wel een match winnen.

