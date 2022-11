Sterk Knack Roeselare probleemloos naar de halve finale van de Belgische beker tegen Greenyard Maaseik

TURNEN PORTRET. Van rugkorset naar wereldtop: het atypische turnpar­cours van Lisa Vaelen

Deze zomer miste Lisa Vaelen (18) nipt EK-brons en op het WK in Liverpool turnde ze gisteren temidden de wereldtop naar een bijzonder fraaie elfde plek in de allroundfinale. Zaterdag volgt nog de individuele finale in de sprong. Wie is Lisa Vaelen die als kind nog een rugkorset moest dragen en nu het Belgische nummer twee is na Nina Derwael? “Als er bij mensen in de tuin een boom stond, wisten we dat we Lisa in de top konden vinden.”

