De allerlaatste wedstrijd in de reguliere competitie besliste over de pikorde voor fase twee in het kampioenschap: de Champions Play-off (plaatsen 1 tot 6) en de Challenge Play-off (plaatsen 7 tot 9). De startorde 1-6 wordt bezet door Roeselare (voorgift 5 ptn), Maaseik (4), VH Leuven (3), Menen (2), Gent (1) en Aalst (0 punten). De laatste drie treden aan in de apart Challenge Play-off: Guibertin (voorgift 2 ptn), Achel (1) en Borgworm (0 punten).

Wannes Rosiers (T 1 Guibertin) herschikte nogmaals zijn opstelling. Met Vanhelmont centraal in de plaats van Niels Huysegoms en Vande Velde voor Gert Van Walle. Chris Ogink gaf bij 18-19 de aanzet voor Gentse openingswinst, waarin voorts Vandecaveye en Colson via 19-23 de zegevierende hand hadden: 0-1. Opslag en aanval sputterden bij de thuisploeg in de tweede set. Die werd gemend door Hugo Fischer met Martijn Colson, de efficiënte Chris Ogink en de nauwlettende set-up Tim Degruyter: 12-18. Gert Van Walle op zijn eentje trachtte via 14-21 en 18-23 de meubelen te redden. Maar dat opzet lukte niet: 0-2. Van Walle, in goede vorm, vertrok in de basis in de derde beurt, die tot 7-2 uitdeinde. Maar de sterk blokkende Colson reorganiseerde het verweer: 9-10. Gent kwam na 21-17 ook tot 21-20 terug, dan stokte het offensief: 25-21. Meteen verloren de Oost-Vlamingen fataal het uitzicht op de vierde startpositie in de Champions Play-off. Die wordt ingenomen door Menen. Zo trok Jan Van Huffel in de vierde akte dan maar een blik wisselspelers open. Een uitgelezen kans voor Hofmans en maats om langs 17-12, 24-22 en 26-25 op 2-2 te komen. En het werd nog mooier voor Axis in de tiebreak. Over 9-8 naar 14-10 en de ontlading. Goed voor twee puntjes en de eerste startplaats in de Challenge Play-off. Er werd een klein feestje gebouwd. (PLG)