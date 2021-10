Standard heeft opvolger Leye al beet: Luka Elsner komt over van KV Kortrijk, Will Still wordt assistent

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vele namen passeerden de revue.

Voorzitter Bruno Venanzi praatte met Alexander Blessin van KV Oostende.

Die kwam niet.

Hij polste Bernd Storck - hij bedankte, wilde met een volledig eigen technische staf werken.

Venanzi onderhandelde naar verluidt eveneens met René Weiler. De Zwitser was geïnteresseerd, maar hij lag in balans met Elsner.

Standard koos uiteindelijk voor de Sloveen.

Het financiële plaatje zal daarin ook een rol gespeeld hebben.

Ook al moeten de Rouches wellicht een afkoopsom betalen aan KV Kortrijk, waar hij sinds vorig jaar aan de slag was.

Zij zouden pas gisteravond laat op de hoogte gebracht zijn dat hun coach naar Luik trekt. ”Hij verbreekt zijn contract eenzijdig”, meldt Kortrijk. Verder communiceren deed men liever niet. Zijn vertrek ligt met andere woorden gevoelig.

Elsner staat bekend als een trainer die 24 uur en zeven op zeven met voetbal bezig is. Hij is tactisch onderlegd, weet wat hij wil. Hij is een trainer die boven de groep staat, maar houdt ook graag de sfeer erin.

Een pluspunt is dat hij perfect Engels -en Franstalig is.

Hij krijgt Will Still naast zich als T2. Ook die deal is afgerond. Hij komt over van Reims.

Bij ons kwam de Sloveen drie jaar geleden aan de oppervlakte bij Union. Eerder trainde hij onder meer Domzale en Olimpija in eigen land. Later volgde Pafos in Cyprus.

Met Union kon hij net de promotie niet afdwingen, geklopt door een sterker KV Mechelen. Ook in de halve finale van de beker - Elsner was trainer toen Union met 0-3 ging winnen in Anderlecht - werd hij uitgeschakeld door Malinwa.

Nadien koos Elsner voor een avontuur bij Amiens - waarmee hij zakte uit de Ligue 1 door de coronacrisis - en dus KV Kortrijk.

Elsner komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn grootvader Branko was bondscoach van Oostenrijk, papa Marko een stijlrijke voetballer bij Rode Ster Belgrado en daarna nog jaren bij OGC Nice. Elsner kent met andere woorden het klappen van de zweep.

Gentleman met scherp randje

Over zijn manier van voetballen zei hij begin dit jaar in Het Laatste Nieuws: “We moeten alle aspecten van de omschakeling na balverovering beheersen. Dat is het meest interessante moment om offensieve situaties te creëren. En ik hou van een bal in de diepte. Daar is niets mis mee. En de helft van de doelpunten heeft te maken met stilstaande fases.”

Zijn aanpak richting spelersgroep? “Ik zoek een vertrouwensrelatie die tegelijk ook toelaat veel te eisen. En ja, dan moet er ook eens plaats zijn voor wat vrolijkheid, vind ik. Je kunt het voetbal niet elk moment te ernstig nemen.”

Misschien doet hij dat best wel bij Standard. De club zit in een existentiële crisis. Met een groep waarin een aantal spelers het eigenbelang laten primeren, met een ongezonde financiële basis. Met een achterban die hic et nunc resultaten eist. Een mijnenveld.

Stap één is gezet voor Bruno Venanzi. Na het ontslag van Mbaye Leye heeft hij een nieuwe trainer gevonden.

Elsner is een gentleman met een scherp randje. Afwachten of de Standard-spelers daarmee om kunnen.

Nu is het aan Venanzi om het dossier van de nieuwe investeerder(s) af te ronden.

Om de hemel nog een beetje meer te laten opklaren boven Sclessin.

Ook daarin is hij intussen vergevorderd.

