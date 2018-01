STAGEDAGBOEK CLUB BRUGGE: Opstaan met Thiam, slapen met lome benen DAGBOEK WOENSDAG 4 JANUARI WOUTER DEVYNCK IN SPANJE

Zo vroeg als Standard was het niet, maar drie uur later dan de Rouches stapte vanochtend om 9u30 ook Club Brugge het vliegtuig op richting Spanje. Zonder de altijd lolbroekende Ludovic Butelle, wel met de nors ogende Russische nieuwkomer Vladimir Gabulov in de plaats. Even werd de vertrekhal opgevrolijkt door onze wereld-atlete van het jaar Nafi Thiam, die vooraleer ook op stage te trekken naar Tenerife nog vlug even de winkel van Victoria’s Secret indook. Voor de Bruggelingen bleef het bij een maagdelijk blauw-zwarte trainingsoutfit. Een eerste oefenstonde om 16u maakte al duidelijk dat het niet om een plezierreisje zou gaan. Al zeker niet voor Abdoulay Diaby. Altijd al wat een einzelganger geweest, maar een week individueel trainen - om overbelasting te voorkomen, zal ook voor de Malinees van het goede te veel zijn. De volgende dagen staat er telkens een dubbele oefensessie op het programma. Dus werd het vroeg slapen gaan. Dromend van Nafi? Of toch maar van een tweede titel in drie jaar?

