STAGEDAGBOEK CLUB BRUGGE: Moet er nog wind zijn? WOUTER DEVYNCK IN SPANJE

22u51

Bron: Eigen berichtgeving

• Club Brugge is van 4 tot 11 januari op stage in Marbella

Zondag 7 januari

Ga maar naar Spanje, het is daar mooi weer... Amai, mijn voeten. Ok, het is nog altijd beter dan het winterweer in België, maar hoe de wind hier te keer gaat, dat is herfstweer op zijn best. De hoekschopvlaggen gaan er net niet horizontaal bij liggen. En die temperaturen vallen ook dik tegen. Niet eens tien graden deze ochtend, gevoelstemperatuur zelfs amper vijf. Het is niet daarvoor dat al die Belgische ploegen naar Spanje trekken. Maar Belgen, alsook de ingeburgerde buitenlanders bij Club, hebben de naam harde werkers te zijn. Ivan Leko zou het ook niet anders dulden. Dus wordt er ook door de wind en de regen heen keihard getraind. Deze morgen nog iets meer en langer dan anders, omdat de spelers ‘s middags vrij kregen. Met zijn allen naar Puerto Banus, de poepsjieke jachthaven bij Marbella. Ontspanning na inspanning. Moet kunnen, want ook morgen staat er alweer een dubbele training op het programma. Alles om deze groep klaar te krijgen voor de terugronde van de competitie. En de bekermatch tegen Charleroi. En de play-offs. Moet er nog zand zijn?

Vanop het veld - en vanuit de lucht - kan je meekijken naar het trainingswerk van vandaag! #MissionSotogrande pic.twitter.com/jW4PBDQt1H Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Zaterdag 6 januari

Wat een vreugde, wat een vriendschap. Vrolijke, vrolijke vrienden. Hoe Victor Vázquez en Mathew Ryan deze ochtend onthaald werden door hun vroegere ploegmaats, tekent de sfeer die de voorbije jaren stilletjesaan in de Brugse kleedkamer werd geïnstalleerd. Geen venijn, amper jaloezie en vooral veel respect voor elkaar. Een zelfregulerende groep ook. Simons, Vormer, Refaelov en voorheen ook ‘ouderen’ als Claudemir, waken er voortdurend over dat de grenzen van het welvoegelijke niet overschreden worden. Waardoor zelfs karakters als Diaby en Dennis netjes in de pas blijven lopen. Het is dat wat een spelersgroep sterk maakt.

Hoe meer ze aaneenhangt, hoe groter de kans dat de spelers op het veld nog die extra stap voor elkaar gaan zetten. Alle ego’s opzij voor dat ene grote doel: de titel. Het is ook wat Vázquez nu toegaf, namelijk dat ze in zijn tijd wel eens wedstrijden verloren omdat de Ryan Donk’s en Vadis Odjidja’s van deze wereld wel eens het veld opstapten met de gedachte dat het vanzelf zou gaan. En de Catalaan was niet te beroerd om toe te geven dat hij zich daar zelf ook wel eens schuldig aan had gemaakt. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Leko kan zich troosten met de gedachte dat zoiets in deze spelerskern niet zou gauw zal voorvallen.

Vrijdag 5 januari

Nu Nafi Thiam uit beeld is - verdwenen met de Noorderzon naar Tenerife - kunnen de spelers zich volledig op het sportieve concentreren. In ideale omstandigheden gebeurt dat zonder gestoord te worden, maar wat vandaag gebeurde was er toch wat over. Buur Freiburg, dat de oefenvelden vlak naast Club bezet, vond er niets beter op om gesloten trainingen te organiseren. Duitse journalisten en fans werden geweerd als de pest. Om ocharme een tactische training te organiseren. En omdat het één groot terrein betreft, vroegen ze in één adem ook aan Club Brugge om hetzelfde principe toe te passen. Pers tot daar aan toe, maar Brugse fans... Ho maar. Iets wat oogluikend toch werd toegestaan. Zo’n tiental supporters trok zich van het verbod niets aan en ging vrolijk naast het oefenterrein staan. Logisch ook, je legt nu éénmaal geen 2.000 km af om dan voor een gesloten hekken te blijven staan. Zeker niet als het je favoriet ploeg betreft. Geen mens bij Club die er trouwens wakker van lag. Op stage mag en kan er altijd iets meer. En als Nafi niet in de buurt is, moet je je eigen plezier maken. Pottenkijkers wél toegelaten.

Donderdag 4 januari

Zo vroeg als Standard was het niet, maar drie uur later dan de Rouches stapte vanochtend om 9u30 ook Club Brugge het vliegtuig op richting Spanje. Zonder de altijd lolbroekende Ludovic Butelle, wel met de nors ogende Russische nieuwkomer Vladimir Gabulov in de plaats. Even werd de vertrekhal opgevrolijkt door onze wereld-atlete van het jaar Nafi Thiam, die vooraleer ook op stage te trekken naar Tenerife nog vlug even de winkel van Victoria’s Secret indook. Voor de Bruggelingen bleef het bij een maagdelijk blauw-zwarte trainingsoutfit. Een eerste oefenstonde om 16u maakte al duidelijk dat het niet om een plezierreisje zou gaan. Al zeker niet voor Abdoulay Diaby. Altijd al wat een einzelganger geweest, maar een week individueel trainen - om overbelasting te voorkomen, zal ook voor de Malinees van het goede te veel zijn. De volgende dagen staat er telkens een dubbele oefensessie op het programma. Dus werd het vroeg slapen gaan. Dromend van Nafi? Of toch maar van een tweede titel in drie jaar?

Photo News Diaby traint de hele stage apart.

Photo News Vladimir Gabulov, Guillaume Hubert en Ethan Horvath.

Photo News

